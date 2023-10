Szokujące wyznanie Dolly Parton. "Bardzo mnie bolało"

Odważne, ponętne stroje, wyrazisty makijaż - krzykliwy styl sceniczny to znak rozpoznawczy Dolly Parton . Artystka przyznała w niedawnej rozmowie z "The Guardian", że występuje na scenie tak długo, że miała okazję prezentować najbardziej dziwaczne i ekstrawaganckie kreacje, które i ją z perspektywy czasu bawią. Jednak, gdy w młodości przyszła gwiazda estrady kształtowała swój styl nie zawsze było jej do śmiechu, szczególnie, że ten nie spotykał się z aprobatą jej bliskich.

Reklama

Artystka wyznała, że gdy była nastolatką inspirowała, a na pewno fascynowała ją pewna kobieta. W rodzinnym mieście Parton uchodziła ona za wyzywającą miejską włóczęgę. "Była bardzo ekstrawagancka. Miała czerwoną szminkę i długie, czerwone paznokcie. Nosiła buty na wysokim obcasie, mini i topy z głębokim dekoltem. Ludzie patrząc na nią mówili, że jest śmieciem, ja widziałam jej piękno i odpowiadałam: 'Cóż, tym właśnie zostanę, jak dorosnę'" - wspomniała w rozmowie z brytyjskim dziennikiem.

Styl kobiety wyrył się w pamięci artystki tam mocno, że z czasem sama zaczęła wybierać ekstrawaganckie i wyzywające stylizacje. Ku przerażeniu ojca i ogromnej dezaprobacie dziadka, który był kaznodzieją i wolałby, aby wnuczka prezentowała bardziej stonowany styl. Artystka jednak ani myślała rezygnować ze swojego sposobu ubierania się. Nawet gdy dziadek jej sprzeciwy karał bolesnym biciem. "Jestem bardzo wrażliwa, nie lubię, gdy ktoś mnie karci. Zatem bardzo mnie bolało, gdy dziadek mnie chłostał czy wymierzał inną karę. Ale chyba w każdym z nas kryje się taka część nas samych, która jest gotowa znieść bardzo dużo, by tylko osiągnąć to, czego się bardzo pragnie" - dodała.

Dolly Parton kończy 75 lat. Jak zmieniała się królowa country? 1 / 9 Dolly Parton to wokalistka, która w Stanach Zjednoczonych zdobyła status legendy. W trakcie swojej kariery wydała 51 albumów (47 solowych i cztery w duetach), nagrała ponad setkę singli, a spora część z nich od razu lądowała na szczytach list przebojów. Źródło: Getty Images Autor: Michael Ochs Archives

Ale nie tylko dziadek miał zastrzeżenia do jej wyglądu. Nawet w czasach swojej największej popularności Parton musiała wykazać się niezwykłym uporem, by pozostać sobą. Przyznała, że przez swój krzykliwy wizerunek nie zawsze była traktowana poważnie, nierzadko sądzono, że jest sceniczną karykaturą. Nawet pracownicy wytwórni wielokrotnie namawiali ją na złagodzenie swojego wizerunku. Ona jednak pozostawała nieugięta, bowiem wierzyła, że niezależnie od tego, jak wygląda, jej talent, prędzej czy później, sam się obroni.

"Zawsze byłam wierna sobie. To zresztą niezmiennie powtarzała moja mama. W swoją karierę włożyłam wiele wysiłku i wszystko, co robię, niezależnie czy chodzi o mój sposób bycia, czy prowadzenie interesów, robię po swojemu, w zgodzie ze sobą, bowiem wierzę, że w tym właśnie jest siła. Poza tym nigdy aż tak bardzo nie przejmowałam się tym, co inni o mnie myślą, a na pewno nie na tyle, aby nie pozwalało mi to pozostać sobą" - wyjaśniła.