Nolan Neal zmarł 18 lipca 2022 roku. Informacje o jego śmierci przekazał kuzyn, Dylan Seals oraz lekarz medycyny sądowej, który przybył do domu zmarłego wraz z policją.

W tamtym czasie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci 41-latka, ale sam wokalista nie krył swoich problemów z używkami. "Mirror" podał, że przy zwłokach znaleziono biały proszek.

Rodzina bez funduszy. Zbierali na jego pogrzeb

Krótko po śmierci wokalisty i gitarzysty głos zabrała jego córka - Caylin Cate - która rozpoczęła zbiórkę na GoFoundMe, aby pokryć koszty pogrzebu. Neil według jej słów nie był ubezpieczony i nie miał żadnych oszczędności.

"Wydatki, które pojawiły się po jego śmierci są ogromne, ponieważ staramy się przygotować do pogrzebu i sprowadzić na ceremonię jego syna oraz wszystkich bliskich. Jeśli chcesz pomóc w jakikolwiek sposób, możesz nas wesprzeć finansowo. Dziękujemy za każde wsparcie" - czytamy.

Przyczyna śmierci Nolana Neala ujawniona

Wyniki sekcji zwłok 41-letniego wokalisty znanego z "Mam talent" ujawnił serwis Page Six. Szczegóły dziennikarzom przekazał rzecznik biura koronera w Davidson County.



Zdjęcie Nolan Neal w "The Voice" / Tyler Golden/NBC/NBCU Photo Bank / Getty Images

Badania krwi zmarłego wykazały, że w jego organizmie znaleziono "śmiertelną mieszkankę leków i narkotyków": morfiny, amfetaminy, fentanylu i acetylfentanylu. W raporcie końcowym uznano, że Neal zmarł w wyniku przypadkowego przedawkowania.



Kim był Nolan Neal?

Szersza publiczność poznała Nolana za sprawą 11. edycji amerykańskiego "The Voice". Podczas przesłuchań w ciemno swoje fotele odwróciła czwórka jurorów - Adam Levine, Miley Cyrus, Alicia Keys i Blake Shelton. Ostatecznie trafił do drużyny Levine'a z grupy Maroon 5, a z programu został wyeliminowany na etapie nokautów.

Popularność śpiewającego gitarzysty jeszcze wzrosła dzięki udziałowi w 15. sezonie "America's Got Talent". Na castingu zaśpiewał autorski utwór "Lost", a Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara i Howie Mandel przepuścili go do kolejnego etapu. Kolejną autorską piosenką była "Send Me a Butterfly" zaprezentowana w ćwierćfinałach, a wszyscy jurorzy (poza Cowellem) nagrodzili go owacjami na stojąco. To właśnie w ćwierćfinale Nolan pożegnał się z programem.

Castingowy występ w "Mam talent" ma ponad 3,7 mln odsłon. Na fali popularności w programie dwie piosenki Neala dotarły do szczytu zestawienia iTunes.