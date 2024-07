Celine Dion zmaga się z zespołem Moerscha-Woltmanna, nazywanym też syndromem sztywnego człowieka. To nieuleczalne schorzenie o podłożu autoimmunologicznym, które objawia się m.in. bólem i postępującym sztywnieniem mięśni oraz występowaniem powtarzających się epizodów skurczów mięśniowych.

Piosenkarka chorobę ogłosiła światu w 2022 roku, jednak zdiagnozowała ją ponad 15 lat temu. 25 czerwca odbyła się premiera filmu "I Am: Celine Dion", w którym zawarto, m.in. napad skurczy mięśni. To była najmocniejsza część filmu, która zszokowała widzów. Jednak piosenkarce zależało na opowiedzeniu o życiu z syndromem, pomimo początkowych wątpliwości reżyserki produkcji, Irene Taylor.

Dokument jest na celowniku wielu krytyków filmowych. Recenzja Tomasza Raczka odbiła się szerokim echem wśród internautów, bowiem podzielił się wieloma kontrowersyjnymi opiniami zarówno o produkcji, jak i chorobie Dion.

Tomasz Raczek o filmie Celine Dion: "Na ile to jest inscenizacja?"

Tomasz Raczek prowadzi kanał na YouTube, gdzie przeprowadza wideorecenzje. Niedawno przestudiował film Celine Dion.

Na początku stwierdził, że przez cały seans pokazana jest "twarz zmęczonej kobiety w średnim wieku, z dłońmi niebędącymi dowodami tego, że chodzi do kosmetyczki, bo jej ręce wyglądają, jak ręce spracowanej kobiety". Tym samym podkreśla, że gwiazda nie kojarzy słuchaczom się z takim wyglądem, a raczej wręcz przeciwnie.

Z tego powodu zastanawia się, czy nie jest to wykreowana postać, mająca odbiegać od wizerunku Dion, na który pracowała przez dekady.

"Czy na pewno to jest prawda o życiu Celine Dion? Czy to nie jest ten obraz trochę wykreowany na potrzeby udowodnienia pewnej tezy? A teza jest taka: Celine Dion jest chora" - stwierdza Raczek.

Recenzentowi nie umknęła pełna dramatycznych emocji scena, podczas której piosenkarka dostaje ataku skurczów. Najpierw wyszedł z założenia, że był to poruszający moment, kiedy unieruchomiona Dion oczami pokazała swojej ekipie, aby nie przerywali nagrania, po czym zaczyna się zastanawiać, czy to nie była inscenizacja.

"Na ile to jest inscenizacja? Na ile ten film jest realizacją pewnego założonego planu? Jaki jest ten plan? W jakim celu ten film powstał i w jakim celu jest tak drastyczny? Czy to jest prawda, czy to jest pewien przekaz?" - zastanawia się.

Kontrowersje może wzbudzać poddawanie w wątpliwość tego, co dzieje się na ekranie: "Jeśli prawda, to jest w tym pewna czystość dramatu i bólu. Jeśli zaś byłby to przekaz, to jest w tym manipulacja (...) czemu ona służy?".

Raczek próbował udowodnić swoją tezę dyskutując o tym, czym jest syndom sztywnego człowieka. Stwierdził, że zanim gwiazda ogłosiła publicznie swoją dolegliwość, nikt nie wiedział wcześniej, co to jest.

"Co to jest? No mało kto wie. Nawet lekarze wysoko podnoszą brwi, słysząc nazwę takiej jednostki chorobowej, bo okazuje się, że jest to przypadłość spotykano niezwykle rzadko (...) W dodatku nie wiadomo, jaka jest przyczyna tej choroby, skąd ona się wzięła (...) Najgorsze w tym wszystkim, że nie ma na nią lekarstw" - mówi.

Jednocześnie podkreśla, że przy upublicznieniu choroby musiała odwołać swoją trasę, a "przecież" teraz wyszło na jaw, iż zdiagnozowano ją lata temu. Swoje tezy argumentuje "logicznym myśleniem".

"I to okazało się takim oczywistym wyjaśnieniem, dlaczego ona musiała się wycofać z koncertowania. No ale teraz w filmie mówi, że to właściwie od 17 lat już trwa. Czy aby ten film nie jest rodzajem usprawiedliwienia i rodzajem czegoś pomocnego, w wyjaśnianiu spraw finansowych związanych z odwołanymi koncertami? Czy aby to nie jest do czegoś potrzebne? Nie wiem tego. To jest tylko kwestia logicznego myślenia" - mówi.

Tomasz Raczek sugeruje, że Celine Dion została źle zdiagnozowana

Zastanawia się także, czy gwiazda została poprawie zdiagnozowana. Odnosi się wówczas do stwierdzenia Celine Dion, że pomagało jej tylko Valium. Nie chcąc zostać źle ocenionym przypomina, że nie jest lekarzem, ale ma prawo powiedzieć, co uważa.

“Pomyślałem sobie, co? Valium? (...) Jest to środek uspokajający, to średnio mi się wiąże z 'zespołem sztywnego człowieka'. To przede wszystkim wiąże się z ciężką nerwicą wegetatywną" - stwierdza Raczek.

Co na to internauci? Wychodzi na to, że zdania są podzielone. Użytkownicy słyszący zarzuty o nieprawdziwości choroby Dion piszą: "Tego filmu nie powinno się w ogóle recenzować. Kobieta jest ciężko chora", "Twierdzenie, że sama mogłaby 'manipulować' w sprawie swojej choroby jest trochę na wyrost", "Myślę, że Pan Raczek (którego szanuję), nie ma promila wiedzy, na co i czy choruje Celine Dion (...) Taka jest jego opinia, ale z tej opinii nic nie wynika, ponieważ nie wie i nie ma kompetencji, żeby się na ten temat wypowiedzieć".

Pozostała część osób zgadza się z opinią postawioną przez krytyka: "Nie dziwi mnie sceptycyzm pana Tomasza, który zna kulisy show biznesu", "A tam czuć, ze jest coś więcej, że ta prawda to wyreżyserowana w detalu opowieść", "Też wyczuwam manipulacje, aby wizerunek wykreować na użytek marketingu". W takim razie pozostaje pytanie, czy światowa gwiazda, której raczej nie zdarzają się skandale i afery, potrzebuje polepszenia sobie wizerunku.

Do jednego z komentarzy odniósł się sam Raczek pisząc: "Jednak ten film zalatuje mi jakąś ustawką. Jest mi bardzo przykro i sądzę, że sama Celine została w to wplątana nie z własnej woli".

Film "I Am: Celine Dion" jest dostęny na Prime Video.

