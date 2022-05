Wiktor Kowalski był jednym z najciekawszych uczestników, których widzowie zobaczyli w ostatniej edycji "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań uczestnik wykonał utwór George'a Gershwina w operowym stylu. Ponadto wokalista przygrywał sobie na puzonie.

Taki występ totalnie zaskoczył oceniających, którzy zdziwieni zaczęli patrzeć po sobie, a Sylwia Grzeszczak aż złapała się za głowę. Ostatecznie uczestnik odwrócił dwa fotele - Steczkowskiej i członków Afromental.

"Nie wiem czy wcześniej w programie był taki mariaż muzyki jazzowej ze śpiewem operowym"- mówił Baron. "To byłaby wielka przyjemność zrobić coś z tobą, czego jeszcze nie było. A pewnie sam nauczyłbym się czegoś od ciebie"- dodawał chwilę później. Komplementy ze strony duetu jednak nie starczyły, bo Kowalski zdecydował się na współpracę z Justyną Steczkowską.

Wiktor Kowalski - "Summertime" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 12

Wiktor Kowalski - "Summertime" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 12

Kowalski wrócił jednak do Tomsona i Barona po bitwach, gdyż ci skradli go po jego występie z Martą Burdynowicz. To była jedyna kradzież trenerów przez trzy bitwy. W nowej drużynie śpiewak dotarł aż do ćwierćfinału.

Wideo