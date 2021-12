"Szansa na sukces. Opole 2022": Franciszek Barnowski wystąpi na koncercie "Debiuty"

W finale "Szansy na sukces. Opole 2022" zmierzyło się 11 uczestników i jeden kwartet - zwycięzcy każdego z konkursowych odcinków.

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Ola Konopka, która zapewniła sobie miejsce w finale wygrywając odcinek z piosenkami Haliny Mlynkovej. Zaśpiewała przebój "W kinie, w Lublinie". "To, że Ola już tutaj jest, świadczy o tym, że ona już jest gwiazdą" - komentowała Mlynkova. Następna przed mikrofonem pojawiła Nikola Warda. Wykonała piosenkę Lombardu "Szklana pogoda". Wywołał tyle emocji, że w trakcie występu do uczestniczki dołączyła Marta Cugier i wykonała z nią fragment utworu.

Jako trzecia pojawiła się Anna Piotrowska, która wygrała odcinek z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. Wykonała utwór "Jeszcze się tam żagiel bieli". Kolejni uczestnicy to: Wiktoria Wiater ("Kołysanka Matki"), Joanna "Azzja" Mądry ("Za 10 trzynasta") oraz Kwartet LeonVoci, czyli Igor, Andrij, Nazar i Roman ("Gdzie się podziały tamte prywatki").



Aleksandra Hinc wygrała odcinek z piosenkami Thomasa Andersa, a w finale wykonała utwór "Brother Louie". Weronika Lalik swoim wykonaniem oczarowała zespół Partita i w najważniejszym odcinku zmierzyła się z "Marzycielami". Izabela Pawletko zaśpiewała "Dziewczynę szamana", Michał Matuszewski wykonał przebój "Motylem jestem", z kolei Julia Sekulska zaprezentowała się w utworze "Mówili na nią słońce". Jako ostatni wystąpił Franciszek Barnowski z piosenką "Bal u Posejdona".



Do finałowej trójki zakwalifikowali się: Wiktoria Wiater, Michał Matuszewski oraz Franciszek Barnowski. W drugim etapie wykonali kolejno: "Droga pani z telewizji", "To tylko złudzenie. To nie miłość" i "Nie ma jak u mamy". Finał wygrał Barnowski, a nagrodą główną jest występ na koncercie "Debiuty" podczas kolejnej edycji opolskiego festiwalu.