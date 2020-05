"Szansa na sukces. Opole 2020" wróciła po miesiącu do TVP2. Magdalena Ollar pierwszą laureatką

Po miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa na antenę TVP2 wrócił program "Szansa na sukces. Opole 2020".

Magdalena Ollar (pierwsza z lewej) wygrała odcinek "Szansy na sukces. Opole 2020" AKPA

W lutym tego roku TVP2 pokazała cztery odcinki programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". To w nim wyłoniono reprezentantkę Polski na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji (została nią Alicja Szemplińska), która ostatecznie został odwołany w związku z pandemią koronawirusa.

Po eurowizyjnym cyklu wrócono do formuły pod hasłem "Szansa na sukces. Opole 2020". W ten sposób publiczny nadawca zamierza wyłonić uczestników, którzy zaprezentują się podczas KFPP Opole 2020. Festiwal został przełożony z początku czerwca na pierwszy weekend września.

W pierwszym odcinku "Szansy na sukces. Opole 2020" z piosenkami wiosennymi uczestników oceniali Katarzyna Cerekwicka, Halina Mlynkova i Łukasz Zagrobelny.

Zwyciężczynią została Magdalena Ollar, którą widzowie TVP2 mogą pamiętać z 10. edycji "The Voice of Poland". W drużynie Michała Szpaka dotarła do występów na żywo.



Laureaci poszczególnych odcinków wezmą udział w finale, podczas którego jury i widzowie Dwójki w głosowaniu SMS wybiorą zwycięzcę. Nagrodą główną będzie udział w koncercie Debiuty w Opolu.

Program nawiązuje do słynnego cyklu Elżbiety Skrętkowskiej "Szansa na sukces", emitowanego w TVP2 w latach 1993-2012.

