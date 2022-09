Przypomnijmy, że za sprawą zwycięstwa Maleny, tegoroczna edycja Eurowizji Junior odbędzie się w Armenii.

Tak jak w dwóch poprzednich latach, nasz reprezentant wyłoniony zostanie w eliminacjach w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior". W konkursie mogły wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat.

W pierwszym odcinku wystąpiło 7 uczestniczek: Anastazja Broniszewska, Laura Bączkiewicz, Natalia Smaś, Elena Popowicz, Zofia Tofiluk, Iga Kaczyńska oraz Helena Włodarczyk.

Oceniali je dziennikarz Marek Sierocki, piosenkarka Cleo oraz zeszłoroczna zwyciężczyni - Sara James.

"Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021": Kto przeszedł do finału?

Wyróżnienie w konkursie otrzymała Helena Włodarczyk z piosenką Sama Smitha, pt. "Diamonds"

Pierwsze miejsce zajęła Natalia Smaś, która zaśpiewała "Easy On Me" Adele. Co ciekawe, do finału dostała się także Laura Bączkiewicz i wykonana przez nią piosenka "One" grupy One Republic.

Kolejne odcinki "Szansy na Sukces: Eurowizja Junior 2022" wyemitowane zostaną w kolejne niedziele (11 i 18 września 2022) w TVP2 o godzinie 15:15

Kim jest Sara James?

Szeroka publiczność poznała Sarę James ( posłuchaj! ) w czwartej edycji programu "The Voice Kids". Młoda wokalistka trafiła w programie do ekipy Tomsona i Barona i była bezkonkurencyjna na każdym etapie programu.

Następnie James zgłosiła swój udział w eliminacjach do Eurowizji Junior. We wrześniu 2021 roku wygrała finał programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". Dzięki temu zwycięstwu, Sara mogła pojawić się na scenie w Paryżu reprezentując nasz kraj z numerem "Somebody" (sprawdź!). Ostatecznie we Francji zajęła drugie miejsce, a do wygranej zabrakło jej zaledwie 7 punktów! Zwyciężczynią została reprezentantka Armenii, Malena.

Kolejnym sukcesem wokaliatki, był udział w castingu do amerykańskiej wersji "Mam Talent". Sara James zaśpiewała piosenkę "Lovely" Billie Eilish. "Słyszeliśmy przez lata wielu wokalistów, ale to było wow! Może nie było idealnie, ale masz w sobie prawdziwy blask gwiazdy" - powiedział po występie 14-latki Simon Cowell.

Juror postanowił wcisnąć Złoty Przycisk, dając wokalistce z Polski bezpośredni awans do półfinałów. Na scenie pojawiła się mama Sary, by ją uściskać i złożyć gratulacje. Wzruszona dziewczyna nie kryła łez. Cała czwórka jurorów oklaskiwała nastolatkę na stojąco.

14-letnia polska wokalistka wystąpiła później w trzecim półfinale programu, gdzie sięgnęła po przebój "Rocket Man" Eltona Johna, a jej występ (zobacz!) zachwycił jurorów, publiczność w studiu i telewidzów.



