W kolejnym odcinku programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021" młodzi wokaliści zaśpiewali piosenki znane z przygód Pana Kleksa. Zwycięzca odcinka ma szansę reprezentować Polskę w konkursie Eurowizja Junior 2021 w Paryżu. W skład jury weszli: Viki Gabor, Ida Nowakowska oraz Maryla Rodowicz.

Instagram Post

W konkursie wzięli udział: Patrycja Wsół ("Kaczka dziwaczka"), Lena Tylus ("Jak rozmawiać z psem"), Maria Chwastek ("Witajcie w naszej bajce"), Laura Rumpel ("Dzik jest dziki"), Grzegorz Stachera ("Na wyspach Bergamutach"), Julia Kołodziejak ("Z poradnika młodego zielarza"), natomiast zwycięzcą okazał się Miłosz Świetlik, który brawurowo wykonał "Meluzynę" Małgorzaty Ostrowskiej.

Reklama

Wideo youtube

W pierwszym odcinku zwyciężczynią została Marysia Stachera. "Przede wszystkim ujęłaś nasze serca tą lekkością i radością śpiewania" - komentowała werdykt Cleo.

Eurowizja Junior 2020: Konferencja przed startem konkursu 1 / 21 Ala Tracz (Polska) Źródło: AKPA udostępnij

Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2021. Zasady

Polski reprezentant podobnie jak w ubiegłych latach zostanie wyłoniony w telewizyjnym programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". Od 5 września na antenie TVP2 zostaną pokazane cztery odcinki - trzy nagrane wcześniej półfinały (w każdym z nich wystąpi po siedmiu uczestników) oraz finał na żywo (26 września).

Eurowizja Junior 2021: Kto weźmie udział?

Do półfinałów zakwalifikowano 21 uczestników. Serwis eurowizja.org ujawnił kilkanaście nazwisk, wśród których nie brak młodych wokalistów znanych z poprzednich edycji programu "The Voice Kids" (do tej pory uczestnicy tego show często próbowali swoich sił w eliminacjach do Eurowizji Junior). Są to m.in. Grześ Stachera, Krystian Gizicki, Mikołaj Jabłoński czy Tatiana Kopala. W stawce pojawią się także m.in. Maria Chwastek, Gabriela Frątczak, Marysia Stachera, Patrycja Wsół, Gabriela Marszal czy Laura Rumpel.

Wciąż oficjalnie nie wiadomo, czy w "Szansie na sukces" wystartuje Sara Egwu-James, zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice Kids", przez wielu internautów uważana za główną faworytkę do zwycięstwa w eliminacjach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 12-letnia Sara Egwu-James w "The Voice Kids" TVP

Eurowizja Junior 2021 - prowadzący i jurorzy

Polskie preselekcje poprowadzi Marek Sierocki, który w kwietniu w trybie awaryjnym zastąpił Artura Orzecha. Muzyczny dziennikarz i prezenter związany jest z "Teleexpressem", a od 2020 r. sprawuje funkcję dyrektora artystycznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W tym roku był jednym z komentatorów "dorosłego" Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie.

Poznaliśmy już pełen skład jurorów w poszczególnych odcinkach. Młodych uczestników oceniać będą kolejno: Cleo (reprezentantka Polski na Eurowizję 2014, jurorka "The Voice Kids"), Misha Kostrzewski (tancerz i juror programu "You Can Dance") i Marianna Józefina Piątkowska (uczestniczka "Szansy na sukces" w 2019 roku, rzeczniczka polskiego jury na Eurowizji Junior 2019 i 2020), Ida Nowakowska (współprowadząca Eurowizji Junior 2019 i 2020), Viki Gabor (zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019), Maryla Rodowicz (jurorka kilku polskich preselekcji do dorosłej Eurowizji, nowa trenerka "The Voice of Poland") oraz Ala Tracz (reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020) i Ray Wilson (mieszkający w Polsce wokalista i gitarzysta, znany m.in. z grupy Genesis).



Eurowizja Junior 2020: Prowadzący i Viki Gabor 1 / 11 Viki Gabor Źródło: AKPA udostępnij

Polskiego reprezentanta na Eurowizję Junior 2021 wybierze komisja powołana przez organizatora, a także widzowie w głosowaniu SMS. W przypadku remisu decydujące są głosy jury. W finałowym odcinku uczestnicy zaśpiewają m.in. oryginalne piosenki przygotowane na Eurowizję Junior.



Eurowizja Junior 2020: Alicja Szemplińska i Ida Nowakowska na scenie 1 / 6 Alicja Szemplińska Źródło: AKPA udostępnij