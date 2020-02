"Szansa na sukces. Eurowizja 2020": Kasia Dereń z piosenką "Ufaj mi". Posłuchaj i sprawdź tekst

W finale programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" Kasia Dereń zaprezentuje piosenkę "Ufaj mi". Nagrania możemy posłuchać już w sieci.

Kasia Dereń znalazła się w finale polskich preselekcji do Eurowizji 2020 /Kamil Piklikiewicz/Dzień Dobry TVN / East News

Emitowany przez Telewizję Polską program "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" wyłoni wykonawcę, który będzie reprezentował Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2020 w Holandii. W skład jury weszli Michał Szpak, Gromee i Cleo.

Wideo Kasia Dereń Pierwszą finalistką Szansy Na Sukces Eurowizja 2020!

Reklama

Do finału zakwalifikowali się Kasia Dereń ("Ufaj mi"), Alicja Szemplińska i Albert Černý ("Lucy" swojej grupy Lake Malawi). Reprezentanta Polski na Eurowizję 2020 poznamy w niedzielę (23 lutego, początek godz. 15.15).

Każdy z uczestników zaśpiewa dwie piosenki: cover eurowizyjnego przeboju oraz utwór, z którym chce wystąpić w konkursie.

Za "Ufaj mi" odpowiadają Kasia Dereń i Piotr Walicki, producent przebojowych płyt "Scarlett" (2014) i "Tu" (2017) grupy LemON. Współpracował również z Kasią Kowalską i Natalią Szoeder.

Tekst do piosenki napisali wokalista i aktor Marcin Januszkiewicz (pracował z m.in. Margaret i Dawidem Kwiatkowskim) oraz Mateusz Krautwurst, finalista programów "Fabryka gwiazd" i "The Voice of Poland", wokalista grupy The Positive. W 2015 r. nagrał utwór "Something Special" z Kasią Dereń.

W chórkach wokalistkę wsparli wokalnie Nick Sinckler, uczestnik eurowizyjnego odcinka "Szansy na sukces" z repertuarem zespołu The Beatles, Ola Radwan i Jan Radwan.

Wideo Kasia Dereń - Ufaj mi

Kim jest Kasia Dereń?

Kasia Dereń swoją karierę zaczynała m.in. jako chórzystka bardziej znanych wykonawców - Kasi Cerekwickiej, Andrzeja Piasecznego, sióstr Przybysz, Natalii Kukulskiej i Edyty Górniak.

W 2012 roku wzięła udział w programie "Bitwa na głosy", gdzie trafiła do drużyny Kukulskiej. Ekipa ostatecznie zajęła siódme miejsce.

Dereń wystąpiła też w "The Voice of Poland". W drugiej edycji programu oczarowała trenerów wykonaniem hitu Gossip "Move In The Right Direction" i trafiła do drużyny Tomsona i Barona. Pod skrzydłami duetu z Afromental dotarła do półfinału show.

W 2018 roku jako chórzystka Gromee'ego pojechała na Eurowizję organizowaną w Portugalii. W ostatnim czasie można zobaczyć ją jako wokalistkę zespołu RBand w programie TVP "Koło fortuny".



Wideo The Voice of Poland - Kasia Dereń - „Move in the Right Direction"

Eurowizja 2020 odbędzie się w Rotterdamie, w Holandii. Półfinały będą trwały od 12 do 14 maja, finał natomiast odbędzie się 16 maja. W konkursie wystąpią reprezentanci 41 państw.