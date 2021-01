SZA z teledyskiem do singla "Good Days"

Prawie dwa miliony wyświetleń zdobył na Youtube teledysk "Good Days" SZA. To jej drugi solowy utwór po prawie czteroletniej przerwie wydawniczej.

SZA wróciła z nowym utworem /Bennett Raglin /Getty Images

SZA zadebiutowała w 2017 roku świetnie przyjętą płytą "CTRL". Jednak przez następne lata wokalistka zamiast pójść za ciosem zmagała się z problemami zdrowotnymi oraz wdała się w konflikt z własną wytwórnią.



Clip SZA Supermodel

Reklama

W międzyczasie można było ją usłyszeć na ścieżce dźwiękowej filmu "Czarna Pantera" (gościnny udział w utworze "All The Stars").

We wrześniu 2020 roku artystka z zaskoczenia zaprezentowała pierwszy od dawna utwór pt. "Hit Different". Pod koniec grudnia w sieci pojawił się jej kolejny numer "Good Days". Lyric video do nagrania miało premierę kilka dni później.



Utwór prawdopodobnie znajdzie się na drugiej, wyczekiwanej płycie wokalistki, która ukaże się w tym roku.

Clip SZA Good Days (Official Lyric Video)