Britney Spears, wraz z końcem kurateli ojca rozpoczęła nowe życie. Wcześniej na każdym kroku była pilnowana, a teraz może pozwolić sobie na nawet małe, niezobowiązujące szaleństwa, jak spontaniczne wakacje czy nieograniczoną aktywność w mediach społecznościowych.

9 czerwca Britney po raz trzeci wyszła za mąż. Wybrankiem piosenkarki jest Sam Asghari, młodszy od niej o 12 lat irański model i aktor. Para, która poznała się na planie teledysku do piosenki "Slumber Party", po sześciu latach postanowiła sformalizować swój związek.

Na jaw wychodzą jednak fakty, dotyczące relacji wokalistki ze swoimi dziećmi.

Kevin Federline, drugi mąż Britney Spears i ojciec jej dzieci, wyjawił, że nastolatkowie Sean Preston i Jayden nie chcą utrzymywać kontaktów z matką. Chłopcy mieszkają z Federlinem oraz jego żoną Victorią. Nie pojawili się nawet na ślubie Britney z Samem Asgharim.

"Nadal kochają swoją matkę, ale zdecydowali się trzymać od niej z daleka" - powiedział ich ojciec.

Synowie piosenkarki nie chcą się z nią widywać, ze względu m.in. na publikowane przez nią od pewnego czasu w social mediach nagie zdjęcia.

"Staram im się wyjaśniać, że może to tylko kolejny sposób, w jaki próbuje wyrażać siebie. Ale to nie zmienia faktu, że to co robi, jest dla nich trudne" - zdradza.

Federline dodał także, że wkłada ogromny wysiłek w to, aby jego synów ominęło medialne zamieszanie związane z ich matką.

Britney Spears publikuje nagie zdjęcia. "Pomóżcie jej"

Nazywana często księżniczką popu piosenkarka ostatnio wzbudza kontrowersje co rusz umieszczając w sieci swoje nagie zdjęcia.

Choć początkowo było inaczej, to teraz wbrew pozorom fani nie reagują zbyt entuzjastycznie na tego typu treści. Część z nich coraz bardziej martwi się o zdrowie psychiczne swojej idolki.

"Pomóżcie jej", "A wy wszyscy chcieliście ją uwolnić. Ona ma intelekt 10-latka", "Nie wiem czy bardziej niepokojące jest, że miliony obserwujących uważa, że to normalne, czy że ona jest w podróży poślubnej i nadal uważa, że powinna to robić" - piszą w komentarzach.

Wcześniej Britney pozowała na zdjęciach nago także będąc w ciąży. W maju przekazała fanom informację, że poroniła.

"Z największym smutkiem ogłaszamy, że straciliśmy nasze cudowne dziecko na wczesnym etapie ciąży. To straszna wiadomość dla każdego rodzica" - pisała wtedy.

