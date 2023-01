Marvin Gaye jest uznawany za jednego z najwybitniejszych amerykańskich wokalistów. Twórca legendarnego albumu "What's Going On" zginął u szczytu sławy w 1984 roku. Został zamordowany przez własnego ojca, który z zazdrości go zastrzelił.

Jak donosi portal TMZ, jeden z synów legendarnego muzyka ma problemy z prawem. W piątek wieczorem został aresztowany po tym, jak skierował broń w stronę swojej żony i kuzynki.

Marvin Gaye - geniusz, którego koniec był tragiczny 1 / 14 Marvin Gaye 2 kwietnia obchodziłby swoje 80-te urodziny. Z kolei 1 kwietnia mija 35-rocznica od jego tragicznej śmierci. Źródło: Getty Images Autor: Jim Britt/Michael Ochs Archives udostępnij

Dom, do którego wezwano służby został otoczony przez policję. Marvin Gaye III został wezwany do opuszczenia obiektu. Okazało się, że mężczyzna zdążył wcześniej uciec samochodem z miejsca. Według portalu Marvin III i jego żona od dłuższego czasu mają problemy i dochodziło już do napaści ze strony mężczyzny.

Reklama

Kolejnego dnia Gaye miał stawić się w biurze szeryfa i oddać w ręce policji. Aresztowano go pod zarzutem przemocy domowej i napaści z użyciem broni palnej. Po wpłaceniu 50 tysięcy dolarów kaucji został zwolniony do domu. Wydano także nadzwyczajny nakaz ochrony, dzięki któremu Gaye nie może zbliżać się do swej rodziny.

Policja w jego domu odnalazła dwie sztuki broni palnej. Prawnik kobiet, Gil Arbel, stwierdził w rozmowie z TMZ, że zrozpaczone klientki zamierzają "w pełni współpracować z organami ścigania". Proszą także o poszanowanie ich prywatności w tym czasie.

Wideo youtube

Czytaj też:

Ed Sheeran skopiował twórczość Marvina Gaye?