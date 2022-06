Syn Johna Lennona uczcił urodziny Paula McCartneya. "Dziękuję za piękną muzykę"

Miłosna ballada, pochodząca z wydanej w 1966 roku płyty "Revolver" jest jednym z ulubionych utworów Paula McCartneya. Tak przynajmniej stwierdził on w biografii "Many Years From Now", wydanej w 1997 roku. W podobnym tonie wyraził się o piosence wcześniej John Lennon - w wywiadzie dla magazynu "Playboy" z 1980 roku.

Choć autorstwo utworu przypisuje się tradycyjnie obu liderom Beatlesów, McCartney w 1990 roku powiedział biografowi Beach Boys, Davidowi Leafowi, że stworzył go sam, zainspirowany twórczością Briana Wilsona.

Miało to się wydarzyć w domu Lennona w Weybridge na początku czerwca 1966 roku, gdy McCartney, czekając aż Lennon się obudzi, usiadł z gitarą na leżaku przy jego basenie i "zaczął brzdąkać od akordu E".

Teraz Sean Lennon, składając na Instagramie hołd McCartneyowi z okazji jego 80. urodzin (wypadających 18 czerwca), udostępnił swój cover "Here, There and Everywhere". W opisie zauważył: "Mały ptaszek powiedział mi, że to jedna z twoich ulubionych piosenek Beatlesów (...). Dziękuję za całą piękną muzykę". Sean Lennon przekazał też jubilatowi wyrazy miłości i szacunku od "siebie i całego świata".

Syn Johna i Yoko Ono swój ostatni solowy album "Friendly Fire" wydał w 2006 roku. Siedem lat temu w wywiadzie dla "The Guardian" wyznał, że sam nie ma "ukochanej piosenki Beatlesów", choć jego ulubionym okresem w twórczości tego zespołu jest ten, który zaczął się od wydania płyty "Revolver". Dodał też, że sztuką i muzyką interesuje się wyłącznie... ze względu na swoich sławnych rodziców. "Szacunek dla nich leży u podstaw wszystkiego, co robię" - powiedział wówczas.