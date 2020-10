Sylwia Lipka zakażona koronawirusem? Niepokojące wideo

Sylwia Lipka opublikowała nagranie, które zaniepokoiło fanów. Zdradziła w nim, że zrobiła test na obecność koronawirusa, który okazał się pozytywny.

Sylwia Lipka jest młodą blogerką i piosenkarką /FORUM Gwiazd / Agencja FORUM

Na całym świecie potwierdzono prawie 39 milionów przypadków zakażenia koronawirusem. W związku z powikłaniami zmarło ponad milion osób.



W Polsce nadeszła druga fala pandemii. Codziennie przybywa po kilka tysięcy nowych zakażeń. Do tej pory odnotowano ponad 157 tysięcy przypadków, z czego ponad 3400 osób zmarło.

Młoda wokalistka, Sylwia Lipka opublikowała na TikToku film, w którym zdradziła, że zrobiła dwa testy na obecność koronawirusa i oba wyszły pozytywne. Teraz oczekuje na wyniki z laboratorium.



Szybko usunęła nagrany przez siebie filmik, jednak jest on dostępny za sprawą profili, założonych przez jej fanów.



Urodzona w 1996 roku, Sylwia Lipka zaczynała od występowania w teatrach muzycznych oraz próbowania swoich sił w konkursach wokalnych.



W 2015 roku dołączyła do projektu Young Stars, mającego na celu promowanie uzdolnionej wokalnie młodzieży w Polsce.



W 2015 roku Sylwia zadebiutowała też pierwszym singlem, który trafił do mediów wraz z teledyskiem. Produkcja zatytułowana "Masz to coś" - jak opisała ją My Music (wytwórnia, do której należy wokalista) - "To pełna młodzieńczej radości kompozycja, która swoim tekstem motywuje do działania i spełnienia marzeń. Teledysk przedstawia młodych ludzi, którzy są przepełnieni pozytywną energią". Ma na koncie trzy albumy studyjne.