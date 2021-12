Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie. Znamy nowych prowadzących!

Wcześniej organizatorzy przekazali, że Sylwestra Szczęścia poprowadzą Krzysztof Ibisz i Karolina Gilon.

Do tego duetu dołączają popularna prezenterka Polsatu Paulina Sykut-Jeżyna, aktor Patryk Cebulski (m.in. "Kuchnia" i "Kowalscy kontra Kowalscy") oraz Ilona Krawczyńska, połowa duetu sióstr ADiHD. Ta ostatnia, nagradzana influencerka, prezenterka telewizyjna i konferansjerka wkrótce zadebiutuje też jako współprowadząca nowego reality show Polsatu "Farma".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Paulina Sykut-Jeżyna jako Kora Polsat

Sylwestrowa Moc Przebojów 2021/2022 - kto wystąpi?

Podczas imprezy na Stadionie Śląskim (od godz. 20:00) wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Doda, Cleo, Danzel, Bajm, Liz Mitchell. The Original Lead Singer of BoneyM, Dr Alban i Paweł Domagała.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Viki Gabor: Jestem normalna jak każdy INTERIA.PL

Widzowie i internauci od godz. 19:00 w Interii i Polsat Go będą mogli wziąć udział w programie Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka. Tuż przed startem imprezy sylwestrowej kamery odwiedzą garderoby gwiazd, aby sprawdzić, co robią przed wejściem na scenę. Gwiazdy opowiedzą o swoich noworocznych postanowieniach, a także w jakich językach potrafią powiedzieć "Szczęśliwego Nowego Roku".

Sylwestrowa Moc Przebojów: Gwiazdy na czerwonym dywanie 1 / 18 Doda Źródło: Polsat Autor: Polsat/WBF udostępnij

Nie zabraknie śpiewania na żywo (karaoke), a do tańca zaproszą tancerze programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" - Rafał Maserak i Lenka Kliment.