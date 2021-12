Wcześniej organizatorzy przekazali, że Sylwestra Szczęścia poprowadzą Krzysztof Ibisz i Karolina Gilon.

Do tego duetu dołączyli popularna prezenterka Polsatu Paulina Sykut-Jeżyna, aktor Patryk Cebulski (m.in. "Kuchnia" i "Kowalscy kontra Kowalscy") oraz Ilona Krawczyńska, połowa duetu sióstr ADiHD. Ta ostatnia, nagradzana influencerka, prezenterka telewizyjna i konferansjerka wkrótce zadebiutuje też jako współprowadząca nowego reality show Polsatu "Farma".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Earth Festival Uniejów 2021: Krzysztof Ibisz o byciu eko INTERIA

Teraz ujawniono nazwiska kolejnych prowadzących - są to prezenterka Marcelina Zawadzka, aktorzy Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Owacje na stojąco dla Adama Zdrójkowskiego! Polsat

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsat SuperHit Festiwal. Gąsiewska: Lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu Polsat News

Sylwestrowa Moc Przebojów 2021/2022 - kto wystąpi?

Podczas imprezy na Stadionie Śląskim (od godz. 20:00) wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Doda, Cleo, Danzel, Bajm, Liz Mitchell. The Original Lead Singer of BoneyM, Dr Alban i Paweł Domagała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Viki Gabor: Jestem normalna jak każdy INTERIA.PL

Widzowie i internauci od godz. 19:00 w Interii i Polsat Go będą mogli wziąć udział w programie Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka. Tuż przed startem imprezy sylwestrowej kamery odwiedzą garderoby gwiazd, aby sprawdzić, co robią przed wejściem na scenę. Gwiazdy opowiedzą o swoich noworocznych postanowieniach, a także w jakich językach potrafią powiedzieć "Szczęśliwego Nowego Roku".

Sylwestrowa Moc Przebojów: Gwiazdy na czerwonym dywanie 1 / 18 Doda Źródło: Polsat Autor: Polsat/WBF udostępnij

Nie zabraknie śpiewania na żywo (karaoke), a do tańca zaproszą tancerze programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" - Rafał Maserak i Lenka Kliment.

Odliczanie do sylwestra zaczynamy tuż po świętach Bożego Narodzenia. Od 27 grudnia codziennie w Interii i Polsat Go pojawią się wideonewsy o tym, jak stworzyć wystrzałową stylizację, make up, czy playlistę, która nie pozwoli nawet zatwardziałym przeciwnikom tanecznych imprez podpierać ścian i zostać obojętnym. Radami i swoimi sposobami na udaną noc sylwestrową podzielą się z gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów.



Zobaczyć będzie można próbny makeup Marceliny Zawadzkiej, aby dowiedzieć się o aktualnych trendach i makeup'owych trickach. Poznamy playlisty gwiazd imprezy, czyli piosenki, przy których uwielbiają się bawić w sylwestra. Sprawdzimy także sylwestrowe menu gwiazd, a pomoże w tym Adam Borowicz z Family Food Fight.

Ujawnimy też kulisy największej imprezy sylwestrowej w Chorzowie - zobaczyć będzie można materiały z prób i przygotowań gwiazd do ostatniego występu w tym roku.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2020 w Polsacie. Ujęcia za kulisami 1 / 22 Paulina Sykut-Jeżyna Źródło: Polsat Autor: Robert Prach/WBF udostępnij