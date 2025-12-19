Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 wystartuje na żywo w środę 31 grudnia od godz. 19:45 w Polsacie. Co należy wiedzieć przed koncertem?

Telewizja Polsat we współpracy z władzami miasta Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego po raz drugi zaprasza na sylwestrowy koncert do samego serca małej ojczyzny Mikołaja Kopernika. Koncerty odbędą się na Rynku Staromiejskim, gdzie już pojawia się pokaźna scena, na której wystąpią topowe gwiazdy naszej rodzimej estrady.

Jak już wiadomo, w strefie przeznaczonej dla publiczności będzie mogło przebywać do 10 tys. osób. Prezydent Torunia ma nadzieję, że mieszkańcy i turyści będą bawić się bezpiecznie, zaś na konferencji zapowiadającej tegoroczną zabawę przyznał, że priorytetem jest bezpieczeństwo.

Już o godzinie 17:00 nastąpi otwarcie bram na teren imprezy - trzy główne wejścia zlokalizowano przy ulicach Chełmińskiej, Szerokiej i Żeglarskiej. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły wejść na teren od strony ul. Panny Marii. Dla osób z niepełnosprawnościami będzie również wydzielony sektor. Przy wejściu na teren imprezy masowej będą działały dwa punkty informacyjne - od strony ul. Chełmińskiej oraz ul. Żeglarskiej/Szerokiej - będzie w nich można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia, które w telewizji rozpocznie się o 19:45.

Wstęp na imprezę jest wolny. W strefie przeznaczonej dla publiczności może przebywać do 10 000 osób. Dla osób, które dojadą do Torunia, miasto przygotowało 23 parkingi w różnych lokalizacjach miasta, które dysponują łącznie około 5 tys. miejsc postojowych.

W związku z Sylwestrową Mocą Przebojów 2025 w Toruniu będą obowiązywały obostrzenia w ruchu samochodów w rejonie imprezy do godz. 3:00-4:00 w dniu 1 stycznia 2026 roku w zależności od sytuacji. Decyzję o zmianach będzie podejmowała Policja i Straż Miejska.

Aby ułatwić dotarcie widzom na imprezę 31 grudnia od godz. 18:00 do 4:00 w dniu 1 stycznia 2025 r. przejazdy komunikacją są nieodpłatne. W związku z wydarzeniem ograniczenia sylwestrowe będą na liniach nr 29, 34 i 40. Od godz. 23:30 zostaną uruchomione pierwsze dodatkowe kursy. Główne punkty odjazdów z imprezy zlokalizowane są na Al. Solidarności i Wałach gen. Sikorskiego, a także na przystankach pośrednich: Plac Rapackiego, Plac św. Katarzyny.

Co ciekawe, dla osób spoza Torunia Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanował specjalne kursy pociągów regionalnych, które po zakończeniu wydarzenia ułatwią im powrót do domu.

