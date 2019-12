Sylwestrowa Moc Przebojów 2019/2020: Ile osób pracuje dla DJ Bobo?

Co na Sylwestrową Moc Przebojów z Polsatem szykuje DJ Bobo, autor przeboju "Chihuahua"?

DJ Bobo z żoną Nancy na scenie /Thomas Niedermueller /Getty Images

Zagranicznymi gośćmi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem będą: znany z przebojów "Chihuahua" ( posłuchaj! ), "There Is a Party" i "Everybody" DJ BoBo, Layzee Fka Captain Jack ("Coco Jambo"), zespół La Bouche ("Be My Lover", "I Love to Love" ( sprawdź! ) i "Sweet Dreams (Ola ola e)" - posłuchaj! ) oraz czeski reprezentant na Eurowizję 2019 Mikolas Josef ("Acapella").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. DJ Bobo zdradza swoje tajemnice Maćkowi Dowborowi Polsat

51-letni Peter René Baumann, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko DJ Bobo, spotkał się z Maciejem Dowborem z Polsatu, by opowiedzieć mu, jak wyglądają przygotowania do występu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

"Jesteśmy w samym środku Szwajcarii. To nasza główna siedziba. Nasze biuro. Tutaj dla DJ Bobo pracuje na stałe 7 osób" - mówi DJ Bobo.

"Sprawujemy nadzór nad prawami autorskimi, publikacjami i licencjami. Organizujemy dla nas trasy koncertowe, również te światowe. Wszystko robimy właśnie tutaj, w małym miasteczku w Szwajcarii" - zdradza wokalista.

Częścią zespołu jest Nancy Baumann, żona wokalisty, która wspiera go na scenie od połowy lat 90. Ślub wzięli w sierpniu 2001 r. Para ma dwójkę dzieci.



Dwie z pracujących dla DJ-a Bobo osób zajmuje się obecnie przygotowaniami do występu na Sylwestrowej Mocy Przebojów. Jedna z nich, to jego choreograf Curtis. To właśnie on odpowiada m.in. za zorganizowanie grupy tancerzy, którzy z DJ-em Bobo przylecą do Polski.



Podczas "największej dyskoteki w Polsce" na Stadionie Śląskim w Chorzowie zaprezentują się także m.in. Michał Szpak (trener "The Voice of Poland" w TVP), Sławomir i Kajra, Cleo, Enej, Maciej Maleńczuk, Feel, Piersi, Ich Troje, Future Folk oraz gwiazdy sceny tanecznej i disco polo: Long & Junior, MiG, After Party, Defis oraz Miły Pan ( sprawdź! ).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź Sylwestrowej Mocy Przebojów 2019 Polsatu w Chorzowie Polsat

Nowy Rok przywita sprawdzony duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a także Ela Romanowska i Rafał Maserak.

Po raz pierwszy w roli prowadzącej Sylwestrową Moc Przebojów pojawi się gwiazda serialu "W rytmie serca" Barbara Kurdej-Szatan i znana z "Love Island. Wyspa miłości" Karolina Gilon.

Na scenie zadebiutuje też zwycięzca 10. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Damian Kordas.

Michał Szpak na planie spotu Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu

W tym roku widzowie usłyszą również m.in. dwa polskie przeboje ostatnich 12 miesięcy: "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari (ponad 101 mln odsłon, sprawdź! ) i "Mama ostrzegała" grupy Daj To Głośniej (ponad 89 mln).

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów umiejętności taneczne zaprezentują dwie zwycięskie pary wyłonione w konkursie ogłoszonym w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Kandydaci muszą nagrać filmik ze swoim tańcem do hitu Ronniego Ferrari "Ona by tak chciała" i przesłać go do 20 grudnia. Jury wybierze najlepsze filmiki a widzowie i internauci w głosowaniu na Facebooku zadecydują o tym, kto zatańczy na scenie.

Na Stadionie Śląskim powstanie ogromna scena o całkowitej powierzchni 760 metrów kwadratowych. Szerokość zabudowy scenicznej to 121 metrów a wysokość - 28. Uzupełni ją prawie 760 mkw ekranów ledowych i 1200 urządzeń oświetleniowych - prawie o 1/3 więcej niż podczas ubiegłorocznego sylwestra. Moc nagłośnienia wyniesie 400 kW, a koncert pokaże 16 kamer. Warto dodać, że ciężar sceny to aż 360 ton! Tę gigantyczną transmisję ze Stadionu Śląskiego przygotowuje aż 350 osób.