Sylwestrowa Moc Przebojów 2019/2020: Barbara Kurdej-Szatan i jej przebieranki

Co szykuje na ostatnią noc w roku Barbara Kurdej-Szatan, która zadebiutuje w roli prowadzącej Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem 2019/2020?

Barbara Kurdej-Szatan będzie jedną z prowadzących Sylwestrową Moc Przebojów w Polsacie AKPA

Podczas "największej dyskoteki w Polsce" na Stadionie Śląskim w Chorzowie zaprezentują się m.in. Michał Szpak (trener "The Voice of Poland" w TVP), Sławomir i Kajra, Cleo, Enej, Maciej Maleńczuk, Feel, Piersi, Ich Troje, Future Folk oraz gwiazdy sceny tanecznej i disco polo: Long & Junior, MiG, After Party, Defis oraz Miły Pan ( sprawdź! ).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź Sylwestrowej Mocy Przebojów 2019 Polsatu w Chorzowie Polsat

To dobrze znane twarze widzom Polsatu - 2018 rok w Chorzowie żegnali m.in. Sławomir i Kajra, Michał Szpak, Michał Wiśniewski, Feel, Enej i Cleo.

Nowy Rok przywita sprawdzony duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a także Ela Romanowska i Rafał Maserak.

Po raz pierwszy w roli prowadzącej Sylwestrową Moc Przebojów pojawi się gwiazda serialu "W rytmie serca" Barbara Kurdej-Szatan i znana z "Love Island. Wyspa miłości" Karolina Gilon.

"Naprawdę mam dylemat, czy postawić na coś delikatnego i zwiewnego, czy może na seksownego i bardziej drapieżnego" - mówi Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z "Faktem".

Na ostatnią noc w roku prowadzącą ma przygotowane aż cztery kreacje.



Na scenie zadebiutuje też zwycięzca 10. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Damian Kordas.

"Polacy kochają spędzać sylwestra z Telewizją Polsat i myślę, że ta dobra energia, która płynie od wielomilionowej aglomeracji śląskiej przenosi się potem do milionów polskich domów. I miejmy nadzieję, że będziemy numerem jeden na wszystkich 'domówkach'" - mówi Ibisz.

W tym roku widzowie usłyszą również m.in. dwa polskie przeboje ostatnich 12 miesięcy: "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari (ponad 103 mln odsłon, sprawdź! ) i "Mama ostrzegała" grupy Daj To Głośniej (ponad 91 mln).

Wideo Ronnie Ferrari - ONA BY TAK CHCIAŁA (Explicit)

Wideo Daj To Głośniej - Mama ostrzegała ┇Oficjalny Teledysk┇2019

Zagranicznymi gośćmi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem będą: znany z przebojów "Chihuahua" ( posłuchaj! ), "There Is a Party" i "Everybody" DJ BoBo, Layzee Fka Captain Jack ("Coco Jambo"), zespół La Bouche ("Be My Lover", "I Love to Love" ( sprawdź! ) i "Sweet Dreams (Ola ola e)" - posłuchaj! ) oraz czeski reprezentant na Eurowizję 2019 Mikolas Josef ("Acapella").



Clip La Bouche Be My Lover

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów umiejętności taneczne zaprezentują dwie zwycięskie pary wyłonione w konkursie ogłoszonym w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Kandydaci muszą nagrać filmik ze swoim tańcem do hitu Ronniego Ferrari "Ona by tak chciała" i przesłać go do 20 grudnia. Jury wybierze najlepsze filmiki a widzowie i internauci w głosowaniu na Facebooku zadecydują o tym, kto zatańczy na scenie.

Na Stadionie Śląskim powstanie ogromna scena o całkowitej powierzchni 760 metrów kwadratowych. Szerokość zabudowy scenicznej to 121 metrów a wysokość - 28. Uzupełni ją prawie 760 mkw ekranów ledowych i 1200 urządzeń oświetleniowych - prawie o 1/3 więcej niż podczas ubiegłorocznego sylwestra. Moc nagłośnienia wyniesie 400 kW, a koncert pokaże 16 kamer. Warto dodać, że ciężar sceny to aż 360 ton! Tę gigantyczną transmisję ze Stadionu Śląskiego przygotowuje aż 350 osób.