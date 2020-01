Sylwester z Dwójką w Zakopanem: Viki Gabor pokazała zdjęcie z Natalią Oreiro

Ostatnia odsłona Sylwestra Marzeń z Dwójką odbyła się na Równi Krupowej w Zakopanem. Na scenie zaprezentowały się m.in. zwyciężczyni Eurowizji Junior, Viki Gabor oraz znana ze "Zbuntowanego anioła" Natalia Oreiro.

Viki Gabor wystąpiła na Sylwestrze z Dwójką /Paweł Murzyn / East News

Choć sylwestrowe emocje już opadły, Viki Gabor niedawno podzieliła się z fanami wspaniałym wspomnieniem z koncertu.



12-latka po wygranej w konkursie Eurowizji Junior 2019 ma swój czas. Nowy Rok witała na scenie w otoczeniu światowych sław. Jedną z nich była piosenkarka i aktorka, Natalia Oreiro.

Viki Gabor na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie z gwiazdą "Zbuntowanego Anioła".

"To był wspaniały rok z jeszcze lepszym zakończeniem. Dziękuje Wam - za wszystko i życzę Wam tego co najlepsze. Pora wracać do pracy - kolejne niespodzianki już blisko" - napisała pod zdjęciem.



Niestety, na imprezie nie obyło się bez wpadek. 12-latkę na scenie zobaczyliśmy około godziny 21:30. Wokalistka wykonała swój przebój "Superhero". Początek nie należał jednak do udanych. Wszystko z powodu problemów technicznych.

Gabor musiała walczyć z pogłosem, który słyszany był zarówno pod sceną, jak i w telewizorach. Z tego też powodu zaczęto podejrzewać, że 12-latka śpiewała z playbacku. Po kilkunastu sekundach problem z pogłosem został naprawiony, a Viki dokończyła występ.

Wideo Viki Gabor - Superhero - Sylwester Marzeń z Dwójką 2019/2020

O playback była również podejrzewana Natalia Oreiro. W sieci pojawiły się dziesiątki komentarzy o playbacku gwiazd. "TVP płaci za playback, dramat", "Natalia pięknie z playbacku. Szacunek", "Sylwester marzeń to na razie playback marzeń" - pisano w internecie.

Wideo Natalia Oreiro - Camblio Dolor (Sylwester Marzeń 2020 z Dwójką w Zakopanem)

Podczas imprezy sylwestrowej w stolicy Tatr Telewizja Polska postawiła na m.in. gwiazdy disco polo - Zenka Martyniuka z grupy Akcent, Bayer Full (na czele Sławomir Świerzyński), Pięknych i Młodych, Milano, Jorrgus i Playboys.



Sylwester Marzeń z Dwójką w Zakopanem 2019. Zobacz zdjęcia! 1 / 17 Natalia Oreiro Źródło: Reporter Autor: Piotr Korczak udostępnij

Na scenie wystąpili także Kombi, Golec uOrkiestra, Roksana Węgiel, Maryla Rodowicz oraz siostry Szydłowskie, laureatki pierwszej polskiej edycji "The Voice Senior", które zostały zaproszone przez prezesa TVP Jacka Kurskiego na imprezę w ostatniej chwili.