Sylwester TVP: Black Eyed Peas z tęczowymi opaskami. Oburzenie na prawicy

Black Eyed Peas: Dedykujemy tę piosenkę jedności i tym, którzy doświadczają nienawiści

Jednak na samym wyjściu na scenę z opaskami na rękach zespół Black Eyed Peas nie zakończył swojego występu. Kiedy wrócili, aby zaśpiewać swój hit "Where Is the Love?", można było usłyszeć: - Następną piosenkę dedykujemy tym, którzy doświadczyli nienawiści.

Wśród tych osób wymienili osoby pochodzenia żydowskiego, afrykańskiego i osoby LGBT+. "Kochamy was!" - wykrzyczeli. Podczas dedykacji słychać było głośne wiwaty publiczności zgromadzonej pod sceną.