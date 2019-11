Sylwester Moc Przebojów z Polsatem: Kogo zobaczymy na scenie? [DATA, MIEJSCE, GWIAZDY]

Sylwester z Polsatem 2019/2020 kolejny raz odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Organizatorzy podali już pierwsze szczegóły Sylwestrowej Mocy Przebojów.

2018 rok na Stadionie Śląskim w Chorzowie żegnali m.in. Maryla Rodowicz, Sławomir i Kajra, Michał Szpak, Michał Wiśniewski, Grzegorz Hyży, Ewa Farna, Ewelina Lisowska, Feel, Enej, Mateusz Ziółko, Piersi, Cleo, Ola Szwed i Łobuzy. Zagraniczną gwiazdą była Liz Mitchell, która przypomniała największe przeboje grupy Boney M.

Nie znamy jeszcze nazwisk wszystkich artystów tegorocznej imprezy. Organizatorzy dawkują informacje, jednak pierwsze gwiazdy zostały ujawnione przy okazji kolejnych odcinków programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Zagranicznymi gośćmi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem będą: znany przede wszystkim z utworu "Chihuahua" DJ BoBo oraz Captain Jack.

Trzecią gwiazdą będzie zespół La Bouche. To grupa, która szybko podbiła europejskie dyskoteki swoimi przebojami.

Debiutancka płyta formacji "Sweet Dreams" ukazała się w 1995 roku i zawierała takie numery jak "Be My Lover", "I Love to Love" i "Sweet Dreams (Ola ola e)".

Gwiazdami z polskiego podwórka będą: Michał Szpak (trener "The Voice of Poland" w TVP), Sławomir i Kajra, Enej, Feel, Long & Junior, autor głośnego ostatnio przeboju "Ona by tak chciała" Ronnie Ferrari oraz Daj To Głośniej.

"Polacy kochają spędzać sylwestra z Telewizją Polsat. Myślę, że ta dobra energia, która płynie z wielomilionowej aglomeracji śląskiej, przenosi się do milionów polskich domów. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy tutaj być, tę dobrą energię przekazać przez telewizory. To będzie sylwester, podczas którego każdy gust zostanie zaspokojony. Będziemy numerem jeden na wszystkich domówkach" - zapewnia podczas konferencji jeden z prowadzących, Krzysztof Ibisz.

Miejsce imprezy oficjalnie potwierdzili na konferencji prasowej marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski i prezydent Katowic, Marcin Krupa.

"Myślę, że wrażenia wizualne będą jeszcze lepsze, niż rok temu. Bardzo się cieszę, że współpracujemy, i że mieszkańcy naszego regionu - i nie tylko - będą mogli po raz kolejny na historycznym kotle czarownic spędzić magiczny wieczór" - mówił Chełstowski.

Wstęp na imprezę, jak co roku, będzie bezpłatny.