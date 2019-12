Sylwester 2019/2020: Ile zarobią gwiazdy? Tabloid ujawnia stawki

W "Super Expressie" możemy przeczytać o stawkach gwiazd, które będą żegnać 2019 rok podczas telewizyjnych sylwestrów.

Edyta Górniak, Maryla Rodowicz i Beata Kozidrak na wspólnym zdjęciu w 2010 r. AKPA

Widzowie TVP ponownie żegnać będą rok w Zakopanem, TVN - w Warszawie, a Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu po raz drugi odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Tradycyjnie za krótkie występy podczas ostatniej nocy w roku gwiazdy dyktują często podwójne stawki.

Według "Super Expressu" najbardziej hojny jest TVN - największą gażę (130 tys. zł) ma otrzymać Edyta Górniak, a dalej są kolejne gwiazdy sylwestra w stolicy - Beata Kozidrak z grupą Bajm (110 tys. zł) i Sylwia Grzeszczak (100 tys. zł), o którą rywalizowały ponoć trzy największe stacje.



TVP ma najwięcej zapłacić Maryli Rodowicz (90 tys. zł). Tabloid dodaje, że królowa polskiej piosenki mogła wynegocjować dodatkowe środki na swój wielki show, którym zaskakuje co roku.

Na liście "Super Expressie" znaleźli się także m.in. Perfect (Warszawa, ponad 85 tys. zł), Sławomir z żoną Kajrą (Chorzów, 85 tys. zł), Cleo (Chorzów, 70 tys. zł) i Ewelina Lisowska (Warszawa, 55 tys. zł).



Podczas "największej dyskoteki w Polsce" na Stadionie Śląskim zaprezentują się m.in. Michał Szpak (trener "The Voice of Poland" w TVP), Enej, Maciej Maleńczuk, Feel, Piersi, Ich Troje, Future Folk oraz gwiazdy sceny tanecznej i disco polo: Long & Junior, MiG, After Party, Defis oraz Miły Pan ( sprawdź! ).

W tym roku widzowie usłyszą również m.in. dwa polskie przeboje ostatnich 12 miesięcy: "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari (ponad 100 mln odsłon, sprawdź! ) i "Mama ostrzegała" grupy Daj To Głośniej (ponad 88 mln).

Zagranicznymi gośćmi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów będą: znany z przebojów "Chihuahua" ( posłuchaj! ), "There Is a Party" i "Everybody" DJ BoBo, Layzee Fka Captain Jack ("Coco Jambo"), zespół La Bouche ("Be My Lover", "I Love to Love" ( sprawdź! ) i "Sweet Dreams (Ola ola e)" - posłuchaj! ) oraz czeski reprezentant na Eurowizję 2019 Mikolas Josef ("Acapella").



Na imprezie na Równi Krupowej w stolicy Tatr dla widzów TVP wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Golec uOrkiestra, Gromee, Boys, Weekend, Kombi, Stefano Terrazino, Bayer Full, Milano, Mateusz Mijal, Jorrgus, Playboys, Piękni i Młodzi oraz 12-letnia Viki Gabor - tegoroczna zwyciężczyni Eurowizji Junior ( sprawdź! ).

Dotychczas ujawnione zagraniczne gwiazdy to Thomas Anders & Modern Talking Band, Chico & The Gypsies i Pupo, ale prezes TVP Jacek Kurski zapowiadał, że dopinane są umowy z dwoma zespołami - "absolutnymi ikonami światowej muzyki rozrywkowej".



Z kolei w Warszawie na imprezie TVN poza wyżej wymienionymi pojawią się m.in. Patrycja Markowska, Grzegorz Hyży, Natalia Szroeder, Kombii, Blue Cafe, Reni Jusis, Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Pectus, Liber, Baranovski i Aleksandra Gintrowska.