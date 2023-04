Swoją decyzją rozwścieczył widzów TVP. "Dawid, co ty odwalasz?"

1 / 5

"'Bez Ciebie' przyszło do mnie we śnie. Obudziłem się o 3 w nocy z melodią w głowie i wiedziałem już, o czym będzie ta piosenka. W naszych czasach łatwo jest nam coś zepsutego po prostu wymienić na nowe i zazwyczaj tak właśnie robimy. A co by się stało, jakbyśmy najpierw spróbowali naprawić to, co nie działa dobrze? Jaki byłby tego efekt?" - mówi Dawid Kwiatkowski o swoim nowym singlu.