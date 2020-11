Światowe gwiazdy remiksują Viki Gabor. Posłuchaj nowej wersji!

"Viki Gabor - Not Gonna Get It (twocolors remix)" już dostępny! Ta wersja podbija serca fanów.

Viki Gabor jest jedną z najpopularniejszych młodych piosenkarek /Andrzej Hulimka / Agencja FORUM

Autorzy nowej wersji hitu "Lovefool", który w ostatnich tygodniach września i na początku października 2020 był numerem jeden w zestawieniu najpopularniejszych radiowych hitów oraz Viki Gabor - zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019 z kilkoma hitami na koncie i milionami wyświetleń we wszystkich serwisach - w jednym utworze.

Reklama

Twocolors udowodnili, że świetnie potrafią łączyć electro z melodyjnym popem. A do tego mają doskonałe wyczucie i smykałkę do tworzenia nowych wersji kultowych hitów. Wiemy to za sprawą nowej wersji "Lovefool", która jest jednym z najpopularniejszych utworów granych w polskich rozgłośniach radiowych w ostatnim czasie.

Viki Gabor po zwycięstwie w prestiżowym konkursie Eurowizji Junior udowodniła, że nie lubi spoczywać na laurach.



W ciągu ostatniego roku wydała 6 singli, a 4 września odbyła się premiera jej debiutanckiej płyty "Getaway (Into My Imagination)". Młoda wokalistka może się pochwalić kilkoma wyróżnieniami, w tym dwoma podwójnie platynowymi za single "Ramię w ramię" i "Superhero", złotym wyróżnieniem za singel "Getaway" oraz aż trzema nominacjami do Fryderyków.



Clip Viki Gabor Not Gonna Get It

"Not Gonna Get It", który swoją premierę miał w sierpniu tego roku, to niezwykle energetyczny utwór nawiązujący swoją stylistyką do lat 80., napisany i skomponowany m.in. przez uznany duet producencki Hotel Torino (Patryk Kumór i Dominik Buczkowski), autorów hitów takich jak "Superhero", "Anyone I Want To Be" czy najnowszej płyty Michele Morrone. Teraz, dzięki twocolors, singel zyskał nowej jakości i zapewne na długo pozostanie na playlistach użytkowników na całym świecie.

Wideo Not Gonna Get It (twocolors Remix)