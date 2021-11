Pochodząca ze Szkocji Susan Boyle zgłosiła się do "Mam talent" w kwietniu 2008 roku (program wyemitowano natomiast rok później, 11 kwietnia 2009 roku). Zaniedbana i niepozorna gospodyni domowa szybko okazała się ogromną niespodzianką. Gdy zaśpiewała "I Dreamed A Dream" z musicalu "Nędznicy", jurorzy zbierali szczęki z podłogi i nie kryli zaskoczenia tym, że 48-latka ma tak potężny głos.

Wideo Susan Boyle - Britains Got Talent 2009 Episode 1 - Saturday 11th April | HD High Quality

Wokalistka-amator otrzymała wtedy 3 x tak i awansowała do kolejnych etapów. Jej przygoda z programem zakończyła się dopiero w finale talent show, gdzie musiała uznać wyższość tanecznej grupy Diversity. Jednak dla wielu widzów to właśnie Boyle okazała się prawdziwą zwyciężczynią.



Kilka miesięcy po finale "Mam talent" ukazał się debiutancki album Susan Boyle pt. "I Dreamed a Dream", na którym znalazły się covery wykonywane w programie. Płyta w pierwszym tygodniu od premiery w Wielkiej Brytanii sprzedała się w nakładzie 411 tys. egzemplarzy. Płyta w 2009 roku była drugą najlepiej sprzedającą się pozycją również za Oceanem (3,1 miliona kopii), ustępując jedynie Taylor Swift z krążkiem "Fearless".



Kolejne pozycje w dyskografii sprzedawały się coraz gorzej, a premiera płyty "A Wonderful World" z 2016 roku przeszła zupełnie bez echa.

Reklama

Wielki powrót Boyle nastąpił na początku 2019, kiedy to pojawiła się w światowej edycji talent show "America's Got Talent: The Champions". Wokalistka wykonała piosenkę "Wild Horses" The Rolling Stones i otrzymała Złoty Przycisk od Mel B. Ostatecznie przygodę z programem uczestniczka zakończyła w finałowej dwunastce.

Wideo Susan Boyle Wins GOLDEN BUZZER on AGT The Champions | Got Talent Global

W tamtym czasie w rozmowie z "OK! Magazine" Boyle przyznała, że nadal żyje bez partnera i walentynki spędzi samotnie. Wejście w show biznes nie pomogło jej znaleźć miłości.



"Ostatni raz na randce byłam sześć lat temu i trwała ona 45 minut" - wypaliła Boyle. Dodała też, że nie dała wtedy znać sztabowi swoich współpracowników, przez co ci byli przekonani, że wokalistka została porwana. "Spanikowali, bo tamtego wieczoru miałam koncert" - przyznała.

Ostatnia płyta Susan, pt. "Ten" ukazała się 31 maja 2019 roku.

Susan Boyle - Co u niej słychać?

Niedawno gwiazda ogłosiła... swój powrót do telewizji!



Susan, za pośrednictwem Instagrama, zapowiedziała, że 6 grudnia 2021 roku będzie miała mały epizod w serialu BBC, pt. "River City".



Wokalistka pokazała nawet zdjęcie z planu filmowego.



Instagram Post

55 lat Susan Boyle 1 / 8 Niespełna 48-letnia bezrobotna gospodyni domowa mieszkająca jedynie z kotem w kilka dni staje się sensacją brytyjskiej telewizji i internetu. To przypadek Szkotki Susan Boyle, która w kwietniu 2009 r. w programie "Britain's Got Talent" okazała się posiadaczką anielskiego głosu i przesympatyczną kobietą. Jej wykonanie utworu "I Dreamed A Dream" z musicalu "Nędznicy" notowało po kilka milionów odtworzeń dziennie, a do dziś licznik przekroczył ponad 180 mln odsłon! Źródło: East News Autor: AFP udostępnij