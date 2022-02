Najbardziej progresywny z polskich festiwali powraca. Po raz pierwszy Summer Fog Festival odbył się w Warszawie w 2019 r., a jego główną gwiazdą był perkusista Nick Mason, który wkrótce ponownie wystąpi w Polsce (sprawdź!). Niekwestionowaną gwiazdą był Nick Mason, który jeszcze w tym roku powróci do Polski. Podczas tegorocznej edycji również wystąpi mistrz perkusji, tym razem będzie to Carl Palmer. Impreza odbędzie się w warszawskim klubie Progresja.

Summer Fog Festival 2022: kto wystąpi w Progresji?

Miłośnicy progresywnych brzmień powinni zarezerwować sobie datę 5 czerwca 2022 r. W klubie (nomen omen) Progresja wystąpią: Carl Palmer, David Cross Band, Collage oraz Adekaem. Taki skład zespołów to prawdziwe święto dla fanów rocka najwyższej muzycznej próby.

Carl Palmer - kiedy jego przyjazd do Polski stał pod znakiem zapytania, artysta kwitował to krótkim: "nie takie rzeczy przechodziliśmy w trasie, chcemy zagrać w Polsce". Niestety, członkowie jego zespołu mieli już mniej szczęścia lub odporności. Tym razem jednak musi się udać. Palmer to brytyjski muzyk, kompozytor, a przede wszystkim innowacyjny perkusista. Był współzałożycielem grup: The Crazy World of Arthur Brown, Atomic Rooster, Emerson, Lake and Palmer, Asia, współpracował z Mikem Oldfieldem.

Zdjęcie Summer Fog Festival 2022 odbędzie się 5 czerwca 2022 roku w warszawskiej Progresji / materiały prasowe / materiały prasowe

"Rolling Stone" uznał artystę za jednego z dziesięciu najważniejszych perkusistów wszech czasów. Otrzymał kilkadziesiąt innych nagród i wyróżnień od profesjonalnych magazynów muzycznych oraz światowych stowarzyszeń muzyków. Od początku kariery muzyka, sprzedano ponad 50 mln egz. płyt, na których grał. Jego styl gry jest niepowtarzalny. Charakteryzuje się dużą siłą, doskonałą precyzją, a przy tym niezwykłą szybkością i często nietypowym metrum. Carl używał i używa nadzwyczaj dużego, rozbudowanego zestawu perkusyjnego. Waga instrumentu, z jakiego korzystał podczas tras Emerson, Lake & Palmer wynosiła ponad dwie tony. Ten instrument przywiezie również do Polski.

David Cross Band - fanom festiwalu jest znany m.in. z poprzedniej edycji w 2019 roku. Jego koncert zapewne trwałby dłużej, bo publiczność nie chciała, by zespół schodził ze sceny. David Cross to niezwykle ceniony skrzypek, szanowany kompozytor oraz... wykładowca uniwersytecki. Dotychczas wydał dwanaście solowych (lub nagranych z gośćmi). Największą sławę przyniósł artyście okres współpracy z King Crimson. Jeśli można mówić, że King Crimson nagrał kiedykolwiek "przebój", to z pewnością mógłby to być utwór "Starless and the Bible Black". Jego współkompozytorem (jak i wielu innych utworów King Crimson) jest David Cross.

Collage - grupa zadebiutowała w 1990 r. fenomenalnym albumem "Baśnie". Ich płyta z coverami Johna Lennona była doceniona na wszystkich kontynentach. Przechodząc przez różne perturbacje składu Collage nigdy nie obniżył poziomu grania i komponowania. W 2013 r. zespół wznowił działalność i od tej pory systematycznie koncertuje. Na wiosnę 2022 r. zespół zapowiada długo wyczekiwaną i zapewne dopieszczoną nową płytę "Over and Out". Podczas występu powinny więc pojawić się premierowe utwory.

Adekaem - z płyty na płytę są coraz lepsi, ich muzyka coraz dojrzalsza. Jak wypadają na żywo? Będzie okazja sprawdzić podczas festiwalu. Do tej pory nagrali cztery płyty. Z każdą zdobywali coraz większe grono oddanych fanów. Natchnione kompozycje, bogate aranże, pełen emocji śpiew, mądre bądź poetyckie charakteryzują zespół z Tych.

Summer Fog Festival '22 odbędzie się 5 czerwca w klubie Progresja (ul. Fort Wola 22, Warszawa). Bilety w cenie 179 zł, dostępne wyłącznie na stronie internetowej festiwalu, summerfogfestival.com.