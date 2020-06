Sukces Zosi Sydor z "The Voice of Poland". Została doceniona w kolejnym konkursie

Znana z programu "The Voice of Poland" Zosia Sydor wzięła udział w kolejnym konkursie muzycznym. Jak jej poszło?

Zosia Sydor występowała m.in. w "The Voice of Poland" /YouTube /materiał zewnętrzny

Zosia Sydor, która posługuje się również pseudonimem Zoya, dała się poznać szerszej publiczności już jako nastolatka.

Reklama

W 2017 roku wystąpiła w programie "The Voice of Poland". Wcześniej brała udział w wielu konkursach wokalnych oraz w programie "Must Be the Music. Tylko muzyka".



Już podczas przesłuchań w ciemno oczarowała jurorów.

Wykonała wtedy piosenkę Robbiego Williamsa pod tytułem "Angels". Andrzej Piaseczny i Michał Szpak stoczyli o nią prawdziwą batalię.

"The Voice of Poland": Odcinek pierwszy i drugi 1 / 11 Zosia Sydor i Andrzej Piaseczny Źródło: TVP udostępnij

Pierwszy z nich zaprezentował, co zapisał, a nawet narysował w trakcie jej występu, a było to uśmiechnięte słońce. Szpak zanotował natomiast tylko jedno zdanie - "wybierz mnie". Uczestniczka na taki apel Michała odpowiedziała jednak negatywnie i wybrała skład Piasecznego.



Wideo Zosia "Zoja" Sydor - "Angels" - Przesłuchania w Ciemno - The Voice of Poland 8

Teraz Sydor zgłosiła się do muzycznego konkursu "Talentobranie". Po zdecydowanym werdykcie jury i wygranym pojedynku z Olą Świerczewską, Zoya przeszła do trzeciego etapu konkursu.

Została doceniona za barwę głosu, pomysł na transmisję live oraz za różnorodność repertuaru. Jurorzy pochwalili również kontakt dziewczyny z widzami.



Wideo instagram

"Konkurs wokalny #talentobranie to jedyna w swoim rodzaju rywalizacja przygotowana przez profesjonalistów, której formuła gwarantuje sprawdzenie się w każdym aspekcie, z którym spotykają się Artyści w karierze. Konkurs zaczyna się w Internecie, aby następnie poprzez studio, spotkania z influencerami i transmisje na żywo móc znaleźć się na prawdziwej scenie wśród publiczności, przedstawicieli branży i sław!" (pisownia oryginalna) - czytamy w opisie konkursu.