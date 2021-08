Strachy Na Lachy wracają z nową płytą. Kiedy premiera singla "Zachmurzony w tobie"?

Poprzednia płyta grupy Strachy Na Lachy - "Przechodzień o wschodzie" - ukazała się we wrześniu 2017 r.

To z tego wydawnictwa pochodzą single "Twoje motylki", "Co się z nami stało", "Obłąkany obłok" i "Katastrofa szczęścia".

Teraz ekipa dowodzona przez Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego (również lidera zespołu Pidżama Porno) zapowiedziała premierę nowego materiału. 1 września w samo południe ruszy preorder na winylu, płycie CD i kasecie magnetofonowej.

"Grabaż i jego formacja na nowym wydawnictwie sięgają do elektronicznych inspiracji, ciekawych brzmień i intrygujących rytmów. Nie zabraknie także poetyckich, pełnych subtelności tekstów, które stanowią znak firmowy zespołu" - czytamy w zapowiedzi.

3 września poznamy singel "Zachmurzony w tobie". Z kolei płyta będzie miała premierę 1 października.

Album ukaże się na CD, kasecie magnetofonowej, a także na winylu. Będzie to najwyższej jakości wydanie jednopłytowe (1x180 gram), w trzech wersjach kolorystycznych - czerwonej, czarnej i żółtej (transparentnej). Płyty wydane zostaną w poligrafii typu gatefold, a wszystkie egzemplarze będą ręcznie numerowane. Każdy album winylowy będzie zawierać wkładkę z autografami muzyków. Limit nakładu ustalą sami kupujący - płyta będzie sprzedawana tylko przez tydzień, od 1 do 7 września do godziny 11:59. Po tym terminie nie będzie możliwości zakupu albumu.