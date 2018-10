Strachy na Lachy: Martynika Kośnica ("Pierwsza miłość") w teledysku "Katastrofa szczęścia"

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk grupy Strachy na Lachy - "Katastrofa szczęścia".

Martynika Kośnica w teledysku "Katastrofa szczęścia" grupy Strachy na Lachy /

"Katastrofa szczęścia" to czwarty singel Strachów - po utworach "Twoje motylki", "Co się z nami stało" i "Obłąkany obłok" - promujący płytę "Przechodzień o wschodzie", która ukazała się we wrześniu 2017 r.

Tradycyjnie za teksty odpowiada wokalista i lider Krzysztof "Grabaż" Grabowski.

Po albumie "!TO!" (2013), płycie o wyraźnie rockowym charakterze, najnowsze dzieło Strachów utrzymane jest w zdecydowanie lżejszym stylu.

Za scenariusz i reżyserię teledysku "Katastrofa szczęścia" odpowiada szef S.P. Records Sławek Pietrzak.

W klipie wystąpili Martynika Kośnica (aktorka znana z serialu "Pierwsza miłość"), Grzegorz Grabowski oraz Magda Pietrzak, Adam Starzeński i Krzysztof "Grabaż" Grabowski.