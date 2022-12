Stephen "tWitch" Boss był DJ-em i współprowadzącym programu Ellen Degeneres. Mężczyzna zmarł w wieku 40 lat we wtorek (13 grudnia), najprawdopodobniej w wyniku samobójstwa.

Żonę DJ-a, Allison Holker, zastanowił fakt, że tWitch wyszedł z domu i zostawił samochód, co nie zdarzało się często. Wg. TMZ, policja miała znaleźć jego ciało z raną postrzałową głowy.

W 2014 roku Boss dołączył do "The Ellen DeGeneres Show" jako DJ. Później został mianowany producentem wykonawczym w programie i był gospodarzem kilku odcinków pod nieobecność prezenterki. Był także współgospodarzem programu konkursowego "DeGeneres Ellen's Game of Games" w latach 2017-2021.

Reklama

Boss wielokrotnie występował też w programie "So You Think You Can Dance", także jako trener zespołu oraz juror. Występował też w takich filmach, jak "Blades of Glory", "Step Up" i "Magic Mike XXL".

Wideo Ellen Surprises tWitch with a Special Tribute

Stephen Boss nie żyje. DJ z programu Ellen Degeneres miał 40 lat

W 2013 roku Boss poślubił tancerkę Allison Holker, która pożegnała męża w oświadczeniu wystosowanym dla "People".

"Stephen rozświetlał każdy pokój, do którego wchodził. Cenił rodzinę, przyjaciół i społeczność ponad wszystko. Był podporą naszej rodziny, najlepszym mężem i ojcem oraz inspiracją dla swoich fanów" - napisała. Mieli razem trójkę dzieci.

"Powiedzieć, że pozostawił dziedzictwo byłoby niedopowiedzeniem, a jego pozytywny wpływ będzie nadal odczuwalny. Jestem pewna, że nie będzie dnia, że nie będziemy czcić jego pamięci. Prosimy o prywatność w tym trudnym czasie dla mnie, a zwłaszcza dla trójki naszych dzieci" - dodała Holker.



"Mam złamane serce. tWitch był czystą miłością i światłem. Był moją rodziną, a ja kochałam go całym sercem. Będzie mi go brakowało. Proszę, prześlijcie swoją miłość i wsparcie dla Allison i jego pięknych dzieci" - napisała Ellen Degeneres.