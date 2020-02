"Star Voice. Gwiazdy mają głos" w TVP2: Aleksiej Jarowienko z serialu "Zniewolona" gwiazdą programu

Ogłoszono kolejnych uczestników show "Star Voice. Gwiazdy mają głos". Jednym z nich będzie Aleksiej Jarowienko.

Aleksiej Jarowienko znany jest z serialu "Zniewolona" AKPA

Program "Star Voice. Gwiazdy mają głos" będzie pokazywany w TVP2 w piątki o godz. 20:35 od 28 lutego.

Magazyn "Flesz" informuje, że prowadzącymi zostaną były hokeista Mariusz Czerkawski i aktorka Michalina Sosna.

Dwutygodnik zdradził też nazwisko pierwszej gwiazdy. Na scenie pojawi się dziennikarka Beata Chmielowska-Olech, która od 21 lat prowadzi "Teleexpress".

Z kolei serwis Wirtualnemedia.pl podał, że w programie udział wezmą również: Aleksandra Szwed, Robert Koszucki, Jacek Lenartowicz, Marcin Urbaś, Monika Pyrek i Tadeusz Chudecki.

Według doniesień "Faktu" kolejną gwiazdą ma być Aleksiej Jarowienko, znany z roli męża głównej bohaterki serialu "Zniewolona".

To nie pierwsza wizyta aktora w Polsce. Wcześniej pojawił się już m.in. w programie "Jaka to melodia?". "Pracować u was to wielka przyjemność i zaszczyt. Czuje się u was jak w domu" - mówił Jarowienko w jednym z wywiadów.

Występy oceniać będzie jury, przy czym to widzowie zadecydują, który uczestnik zwycięży w danym odcinku i otrzyma 10 tys. zł na wybrany przez siebie cel charytatywny. Laureat całego programu zdobędzie dodatkowo Diamentowy Mikrofon.

W skład jury weszli wokalistki Majka Jeżowska i Helena Vondrackova oraz artysta kabaretowy Mariusz Kałamaga (był prowadzącym programów Polsatu "Tylko nas dwoje. Just the Two of Us", "Stand Up. Zabij mnie śmiechem", "Śpiewajmy razem. All Together Now", występował w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami").

O choreografię zadba Tomasz Barański (od 2014 r. trener tańca w polsatowskim "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami").