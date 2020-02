"Star Voice. Gwiazdy mają głos": Aleksiej Jarowenko zwycięzcą

W piątek, 28 marca na antenie TVP2 wyemitowano pierwszy odcinek programu "Star Voice. Gwiazdy mają głos".

Aleksiej Jarowenko wygrał pierwszy odcinek "Star Voice. Gwiazdy mają głos" /Niemiec / AKPA

W każdym odcinku piosenki wykonują aktorzy, dziennikarze i sportowcy.

Reklama

Ich występy ocenia jury, przy czym to widzowie decydują, który uczestnik zwycięży w danym odcinku i otrzyma 10 tys. zł na wybrany przez siebie cel charytatywny. Laureat całego programu zdobędzie dodatkowo Diamentowy Mikrofon.

W skład jury weszli wokalistki Majka Jeżowska i Helena Vondrackova oraz artysta kabaretowy Mariusz Kałamaga (był prowadzącym programów Polsatu "Stand Up. Zabij mnie śmiechem", "Śpiewajmy razem. All Together Now").



Inauguracyjny odcinek poświęcony był utworom, które podbijały listy przebojów.

Majka Jeżowska na Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 11 Zobacz zdjęcia z koncertu Majki Jeżowskiej na Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: WOŚP Autor: Piotr Barbachowski udostępnij

Pierwszy na scenie zaprezentował się Przemysław Babiarz z piosenką "Parostatek" Krzysztofa Krawczyka. "Nie będę ukrywać, że wolę jak komentujesz wydarzenia sportowe, niż śpiewasz" - skomentowała Majka Jeżowska.

Kolejna - Monika Pyrek - zaśpiewała piosenkę "Prawy do lewego". Po niej na scenie pojawił się Marcel Sabat, który zmierzył się z piosenką Amy Winehouse "You Know I'm No Good".

Wideo PRAWY DO LEWEGO - Monika Pyrek [Star Voice. Gwiazdy Mają Głos]

Prezenterka "Teleexpressu" Beata Chmielewska-Olech wybrała piosenkę Kory "Kocham Cię kochanie moje", a Jacek Lenartowicz zaprezentował się w utworze "Kryzysowa narzeczona" z repertuaru Lady Pank.



Znany z serialu "Zniewolona" aktor Aleksiej Jarowenko wystąpił z piosenką "Strangers in the Night" Franka Sinatry. Kolejnym uczestnikiem był lekkoatleta Marcin Urbaś z utworem "Prawie do nieba wzięłaś mnie".



Gwiazdy na pokazie wiosennej ramówki TVP 1 / 9 Jacek Kurski i Helena Vondráčková Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Później przyszła pora na aktorkę i prezenterkę Olę Szwed. Wybrała piosenkę "Szklana pogoda". Po niej na scenie pokazał Robert Koszucki, który wykonał piosenkę "Cry Just A Little Bit". Ostatnim, jedenastym uczestnikiem był Tadeusz Chudecki. Zaprezentował się w piosence "Boso".

Zwycięzcą pierwszego odcinka "Star Voice. Gwiazdy mają głos" został Aleksiej Jarowenko. Wygraną przeznaczył dla dzieci, zmagających się z chorobą nowotworową. Program emitowany jest na antenie TVP2, w każdy piątek o godzinie 20:35.