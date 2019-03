Stan Borys po udarze. Nowe informacje o stanie zdrowia wokalisty

W studiu "Dzień dobry TVN" pojawiła się narzeczona i menedżerka Stana Borysa Anna Maleady, która przekazała najnowsze informacje o stanie zdrowia 77-letniego wokalisty.

Anna Maleady i Stan Borys AKPA

Przypomnijmy, że Stan Borys trafił do szpitala na początku lutego. Muzyk przez wiele godzin przebywał na OIOM-ie.

Lekarze zdiagnozowali, że 77-letni wokalista przeszedł udar niedokrwienny.



W "Dzień dobry TVN" pojawili się Anna Maleady oraz przyjaciel wokalisty, lekarz Maciej Gostkowski.

"Stan Borysa jest taki jak pacjenta po udarze. Stan jest ambitny, wytrwały i walczy... Myślę, że idzie w dobrym kierunku... Ma kłopot z chodzeniem, kłopot z ruchami. Kiedy to minie i czy minie? Wszyscy nad tym pracują" - mówi Gostkowski.

Wokalista obecnie porusza się przy pomocy balkoniku, ale to czy uda mu się powrócić do pełni sprawności okaże się dopiero za jakiś czas.

"Tego krytycznego dnia Stana uratowało to, że w pewnym momencie zaczął niewyraźnie mówić. My się nie widzieliśmy, my byliśmy w kontakcie telefonicznym. W południe zadzwonił do mnie, że ma taki ból w klatce piersiowej promieniujący do lewej ręki... W pierwszym momencie podejrzewałem wieńcówkę" - ujawnił przyjaciel Borysa.

Początki muzyczne Stana Borysa to grupa Blackout (1965-67), w której towarzyszył m.in. Tadeuszowi Nalepie i Mirze Kubasińskiej. Kolejne lata (1968-70) spędził w zespole Bizony (sprawdź utwór "Nie spada z nieba los"!), by później rozpocząć karierę solową (posłuchaj piosenki "Mój przyjaciel deszcz"!).



W połowie lat 70. wyjechał na stałe do Ameryki Północnej, mieszkał w m.in. Chicago i Las Vegas (USA) oraz Toronto (Kanada). Obecnie dzieli swój czas pomiędzy Polskę a USA.



