Stabbing: Debiutancki album gotowy. Kiedy premiera "Extirpated Mortal Process"?

Album "Extirpated Mortal Process" nagrano w studiach Southwing Audio (gitary oraz wokale pod okiem Chrisa Kritikosa) i JMTX Productions (ścieżki perkusji pod kierownictwem Josha Vasqueza). Miks i mastering wykonano w studiu Insidious Soundlab, nad czym czuwał indonezyjski fachowiec Januaryo Hardy.

Autorem okładki debiutanckiego longplaya Stabbing jest ukraiński artysta Andriy Tkalenko alias Daemorph.

Wyjaśnijmy, że parający się brutalnym death metalem Stabbing tworzą basistka Meryl Martinez i perkusista Rene Martinez (prywatnie małżeństwo udzielające się także w m.in. Scattered Remains), oraz gitarzysta Marvin Ruiz i stojąca przy mikrofonie Bridget Lynch.

Pierwsza płyta Amerykanów trafi na rynek 9 grudnia nakładem Comatose Music z Karoliny Północnej (na CD oraz drogą elektroniczną).



Debiutancki album Stabbing pilotuje singel "Razor Wire Strangulation", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo STABBING - RAZOR WIRE STRANGULATION [SINGLE] (2022) SW EXCLUSIVE

Stabbing - program albumu "Extirpated Mortal Process" (tracklista):

1. "Inhaling The Dead"

2. "Razor Wire Strangulation"

3. "Southern Hacksaw Execution"

4. "Extirpated Mortal Process"

5. "Leishmaniasis"

6. "Visions Of Eternal Suffering"

7. "Final Flesh Feast"

8. "Stabbing"

9. "Visceral Liquid Terror"

10. "Slashed Throat Awakening"

11. "It Ends With Flames"

12. "Pulsing Wound".