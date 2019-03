"Śpiewajmy razem. All Together Now" - drugi odcinek. Kto awansował do finału? [WIDEO]

Oskar Jensen to kolejny uczestnik drugiej serii programu "Śpiewajmy razem. All Together Now", który przekonał do siebie całą setkę jurorów. Co jeszcze wydarzyło się w drugim odcinku?

Beata Kozidrak stoi na czele 100-osobowego jury w "Śpiewajmy razem. All Together Now" /Tricolors / East News

"Śpiewajmy razem. All Together Now" opiera się na jednym prostym założeniu - zaśpiewać tak, by porwać do wspólnego śpiewania i zabawy jak największą liczbę jurorów. Im więcej jurorów wstanie ze swoich miejsc i zaśpiewa z uczestnikiem, tym wyższy będzie jego wynik. Program składał się z ośmiu odcinków. Dwójka wokalistów, która w każdym odcinku poderwie z krzeseł największą liczbę sędziów, przechodzi do finałowego odcinka, w którym zawalczą o nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

W drugiej edycji pojawiło się trochę zmian - w roli kapitana 100-osobowego jury Ewę Farną zastąpiła Beata Kozidrak z grupy Bajm, a nowym prowadzącym został Mariusz Kałamaga, były członek kabaretu Łowcy.B (zmienił Igora Kwiatkowskiego, niegdyś kabaret Paranienormalni).

W jury ponownie pojawili się m.in. Krzysztof Jaryczewski (pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego), Anja Orthodox (wokalistka Closterkeller), Dariusz Kordek (aktor musicalowy, teatralny i filmowy), Jacek Dewódzki (były wokalista Dżemu), raper CNE, Madox, Ramona Rey, uczestnik wielu talent show Juliusz Kamil i Paweł Stasiak z Papa D.

Nowe twarze wśród jurorów to m.in. Titus (Acid Drinkers), Wanda Kwietniewska, Gabriel Fleszar, małżeństwo Ruda i Łukasz Lazer (Red Lips), Tomek Lubert (Virgin) oraz Drak i Jelonek z metalowej grupy Hunter.

Zobacz w całości drugi odcinek drugiej serii "Śpiewajmy razem. All Together Now":

Cała setka jurorów zaczęła śpiewać na stojąco z Oskarem Jensenem, który zaprezentował przebój "Angel" Shaggy'ego. "To było bardzo fajne. Masz świetny, mocny głos" - ocenił Ras Luta, który zna się na podobnych jamajskich rytmach. Podobnego zdania była Beata Kozidrak: "Powiem jedno - Oscar dla Oskara!".

Najwięcej punktów po Oskarze zdobyły Weronika Niemiec i Magdalena Lis, które w walce o awans zmierzyły się w dogrywce. Pierwsza z nich wykonała "Malovany dzbanku" Heleny Vondráčkovej, druga zaś "Sway" Michaela Buble. Do finału ostatecznie zakwalifikowała się Magdalena Lis.

Nieco mniej zachwytów było podczas występów Angeliki Kiepury ("The Show Must Go On" Queen, 63 punkty), Alana Cyprysiaka ("Nie stało się nic" Roberta Gawlińskiego, 60 pkt.), Maxima Szacheta ("Ta ostatnia niedziela" Mieczysława Fogga, 54 pkt.) i emerytki z Lublina Teresy Kozłowskiej ("Wielka dama tańczy sama" Anny Jantar, 48 pkt.).

