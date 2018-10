"Śpiewajmy razem. All Together Now": Co wydarzyło się w siódmym odcinku? [ZOBACZ WIDEO]

Znamy już wszystkich uczestników finału programu "Śpiewajmy razem. All Together Now". Kto powalczy o 100 tys. zł?

Patrycja Błach, kapitan jurorów Ewa Farna (w nowej fryzurze) i Adam Ruszczyński w "Śpiewajmy razem. All Together Now" /Polsat

"Śpiewajmy razem. All Together Now" to polska wersja brytyjskiego formatu, który zadebiutował w BBC One na początku tego roku (z średnią widownią na poziomie ok. 4 mln osób), a już planowany jest drugi sezon. Zobacz pełny siódmy odcinek show Polsatu:



Wideo ipla

Reklama

"Śpiewajmy razem. All Together Now" opiera się na jednym prostym założeniu - zaśpiewać tak, by porwać do wspólnego śpiewania i zabawy jak największą liczbę jurorów. Im więcej jurorów wstanie ze swoich miejsc i zaśpiewa z uczestnikiem, tym wyższy będzie jego wynik. Program składa się z ośmiu odcinków. Dwójka wokalistów, która w każdym odcinku poderwie z krzeseł największą liczbę sędziów, przechodzi do finałowego odcinka, w którym zawalczą o nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

W środę (17 października) do finału awansowała bezpośrednio Patrycja Błach, która zaśpiewała "Tyle słońca w całym mieście" Anny Jantar i przekonała do siebie 95 jurorów.

Posłuchaj piosenki "Tyle słońca w całym mieście" w serwisie Tekściory.pl!

"Uwielbiam to, co sobą reprezentujesz. Tę świeżość, tę bezpretensjonalność" - chwalił uczennicę liceum Olaf Deriglasoff.

Ewa Farna na ramówce Polsatu 1 8 Zobacz, jak Ewa Farna prezentowała się podczas jesiennej ramówki Polsatu Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 8

O drugie miejsce w finale w dogrywce rywalizowali Karolina Borner ("Mercy" Duffy, 93 punkty) i Adam Ruszczyński ("Parostatek" Krzysztofa Krawczyka, 86 pkt.). W dogrywce lepiej poradził sobie ten drugi ("Gdybym był bogaty"), zdobywając 83 głosy. Jego rywalka zaśpiewała "Boso" Zakopower, jednak wstało zaledwie 49 jurorów.

W jury zasiadają m.in. Krzysztof Jaryczewski (pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego), Anja Orthodox (wokalistka Closterkeller), Dariusz Kordek (aktor musicalowy, teatralny i filmowy), raper CNE, producent Bartosz "Tabb" Zielony, przedstawiciele młodego pokolenia wokalistów Madox, Saszan i Ramona Rey, Michał Stawiński (wokalista NeuOberschlesien), Conrado Yanez (zwycięzca 10. edycji "Must Be The Music"), Pin Up Candy (nazywana królową polskiej burleski), Paweł Stasiak (wokalista Papa D), Stanisław Karpiel-Bułecka (lider Future Folk), wokaliści Nick Sinckler, Arek Kłusowski, Beata Kacprzyk (De Su), Joanna Kozak (Farba) i uczestnik wielu talent show Juliusz Kamil, aktor musicalowy Jan Bzdawka, wokalistka i wizażystka gwiazd Ewa Gil.

Program prowadzi artysta kabaretowy Igor Kwiatkowski, do końca 2017 r. członek Kabaretu Paranienormalni (pamiętany choćby z roli Mariolki).

- Ja nadal szukam wokalisty czy wokalistki, która będzie warta mojej uwagi - zapowiadała w rozmowie z Interią kapitan jurorów Ewa Farna, która utalentowanych uczestników zamierza mobilizować do zajmowania się muzyką profesjonalnie.