Spice Girls: Będzie animowany film z zespołem

Reaktywowana na serię koncertów grupa Spice Girls będzie bohaterem animowanego filmu, który powstanie w wytwórni Paramount.

Spice Girls trafią na duży ekran /Dave J Hogan /Getty Images

Kierownictwo Paramount Animation, poinformowało, że projekt filmu ze Spice Girls w roli głównej jest we wczesnej fazie produkcji.

Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Horner (wcześniej Halliwell) i Victoria Beckham (wcześniej Adams) podpisały już umowy, na mocy których będą "poważnie zaangażowane" w powstanie filmu. Za scenariusz odpowiadają Karen McCullah i Kiwi Smith. Menedżer gwiazd Simon Fuller zajmie się produkcją.



Spice Girls zyskały miano najlepszego i najbardziej kasowego girlsbandu świata. Panie wylansowały takie przeboje, jak "Wannabe", "Say You'll Be There", "Who Do You Think You Are", "Viva Forever" czy "Spice Up Your Life".

Dyskografię zespołu zamyka album "Forever" z 2000 roku.

Spice Girls występowały razem przez sześć lat. W 2000 roku dziewczyny ogłosiły rozwiązanie grupy, czym złamały serca fanom. Swoją decyzję motywowały chęcią rozpoczęcia karier solowych.

Jednak po latach Spice Girls zmieniły zdanie i ogłosiły... wspólną trasę koncertową. Jedynie Victoria Beckham odmówiła w niej udziału.

"Nie dołączę do dziewczyn na scenie, ale pragnę podkreślić, że bycie w Spice Girls było niezwykle ważną częścią mojego życia i życzę im mnóstwo zabawy podczas przyszłorocznej trasy. Jestem przekonana, że zaprezentują wspaniałe show, a starzy i obecni fani będą się świetnie bawić" - napisała w specjalnym oświadczeniu Victoria Beckham.

Z nową trasą Spice Girls wystartowały pod koniec maja w Dublinie. Trasę po Wielkiej Brytanii ma zakończyć koncert na London Wembley Stadium 15 czerwca.

Powrót Spice Girls okrzyknięto wydarzeniem dekady. Jednak opinie fanów po kilku koncertach są podzielone. Według niektórych występy zespołu pozostawiają wiele do życzenia...

Szczytowy okres ich popularności to lata 90., kiedy trzy studyjne albumy zespołu rozeszły się w ponad 85-mln nakładzie. Debiutancki album "Spice" ( posłuchaj singla "Say You'll Be There"! ) stał się największym bestsellerem wszech czasów nagranym przez kobiecą grupę. Szaleństwo na punkcie Spice Girls zostało uznane "największym brytyjskim fenomenem muzyki pop od czasów Beatlemanii".

Spice Girls po raz ostatni wystąpiły w pełnym składzie w 2012 roku podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie.