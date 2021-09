Sophie Ellis-Bextor została zgwałcona, gdy miała 17 lat. Przerwała milczenie

42-letnia Sophie Ellis-Bextor, która znana jest m.in. z takich przebojów jak "Murder On Dancefloor" i "Get Over You, o traumatycznych przeżyciach opowiedziała w nowej książce pt. "Spinning Plates".

Wokalistka wyznała, że została zgwałcona, gdy miała 17 lat i do tej zmaga się z problemami psychicznymi po tym zdarzeniu.

Ellis-Bextor opisała, że poszła na koncert, a następnie trafiła na domówkę, gdzie poznała starszego mężczyznę o imieniu Jim, który był gitarzystą.

Z relacji piosenkarki wynika, że 27-letni mężczyzna zaprosił ją do siebie, gdy ta wspomniała, że pasjonuje się historią. Muzyk do swojego mieszkania zwabił ją pod pretekstem oglądania książek historycznych.

Reklama

Zdjęcie Sophie Ellis-Bextor / Simon James/WireImage / Getty Images

"Zaczęliśmy się całować, a zanim się zorientowałam, wylądowałam w jego łóżku, a on zdjął mi majtki" - wspominała. "Słyszałam, jak mówię 'nie, nie chcę', ale jemu nie robiło to różnicy. Nie słuchał mnie, a ja poczułam się ogromnie zawstydzona. W ten sposób straciłam dziewictwo i poczułam się głupio" - opisała w książce.

Wokalistka dodała, że jedynie co mogła, to patrzeć w regał z książkami. Zdawała sobie bowiem sprawę, że jest bezsilna.

"W tamtym czasie, w sposób jaki mówiono o gwałcie, nie miał nic wspólnego ze wspólną zgodą - to było coś, co kojarzyło się z agresją. Nikt mnie nie przywiązał, nie krzyczałam, nikt mnie nie zdominował, dlaczego miałam czuć się zgwałcona?" - tłumaczy w swojej książce powody milczenia Sophie Ellis-Bextor.

Z tego też powodu w tamtym czasie przyszła gwiazda nie zgłosiła nigdzie, że została zgwałcona. Nie zdawała sobie bowiem sprawy, że można zostać zgwałconym bez napaści.