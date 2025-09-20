Sobel po wypadku wrócił na scenę! Nie obyło się bez wpadki

Sobel jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych raperów w Polsce. Niedawno wydał nowy album "Napisz, jak będziesz", który promowały takie przeboje jak "Całe lato", "Cha cha" czy "Kochasz?".

Po premierze muzyk wyruszył w trasę koncertową, która rozpoczęła się w jego rodzinnej miejscowości - w Świdnicy. Równie udane były spotkania w Poznaniu czy Lubinie, w planach widniały jeszcze m.in. Gdańsk, Ostróda czy Kielce. Te jednak nie odbyły się, bo Sobel miał poważny wypadek w domu, który wymagał przeprowadzenia operacji.

"Skarby, w nocy miałem poważny wypadek w domu. Złamałem bark i w wyniku upadku pojawiły się problemy neurologiczne. Spędziłem pół nocy i pół dnia w szpitalu, ale zdecydowałem się skorzystać z prywatnej kliniki, aby jak najszybciej przejść operację, więc zamiast sceny czeka mnie w ten weekend szpitalne łóżko" - napisał wtedy w relacji na Instagramie.

Sobel na koncercie sanah na PGE Narodowym

Fanów z pewnością ucieszy wiadomość, że Sobel pojawił się na piątkowym koncercie sanah. Na PGE Narodowym duet wspólnie zaśpiewał wielki przebój "Cześć, jak się masz?".

Choć muzyk ewidentnie wraca do formy, uwagę publiczności zwróciła jego ręka, która wciąż musi być podtrzymywana przez temblak. Przy okazji nie obyło się bez wpadki, kiedy to Sobel, rozemocjonowany występem, zapomniał słów piosenki, co wyraźnie rozbawiło i jego i sanah.