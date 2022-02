Snoop Dogg zaprzecza twierdzeniom złożonym w pozwie o napaść na tle seksualnym, w sprawie incydentu z 2013 roku. Modelka i tancerka Jane Doe, oskarża 50-letniego rapera o dokonanie na niej napaści seksualnej 29 maja 2013 roku, po koncercie w Long Beach w Kalifornii.

Kobieta zeznała, że wspólnik Snoop Dogga, Bishop Don Juan, zaproponował, że odwiezie ją po koncercie do domu. Następnie kobieta zasnęła. Miała obudzić się w domu Don Juana.

Doe zeznała, że Bishop "wyjął członka ze spodni i zbliżył do jej twarz" i "wielokrotnie wpychał członka do jej ust". Kobieta dodaje też, że była dyskryminowana ze względu na swoją płeć. Bishop miał następnie dać kobiecie sukienkę i kazał, by założyła ją na wycieczkę do studia Snoopa, gdzie miała dostać propozycję obsadzenia jej w roli "pogodynki" w telewizyjnym projekcie, nad którym pracował raper.

Według dalszych zeznań Jane Doe, już podczas wizyty w studiu, Snoop Dogg zaczepił ją, gdy była w toalecie, "stając z kroczem przy jej twarzy" i zmuszając ją do seksu oralnego.

Kobieta dodaje, że ostatecznie nie została zatrudniona do projektu telewizyjnego, ponieważ "odmówiła dobrowolnego i entuzjastycznego uprawiania seksu oralnego" raperowi. Snoop Dogg zaprzeczył tym doniesieniom, nazywając je stekiem bzdur. Według źródła portalu TMZ, raper odrzucił żądanie kobiety o wypłacenie jej kwoty 10 milionów dolarów.

W jednym z InstaStories Snoop Dogg skomentował sprawę. "Nadszedł sezon poszukiwaczy złota, bądźcie ostrożni... Miejcie się na baczności" - napisał raper.

