Słynny bramkarz został perkusistą. Nagrał pierwszy album

Petr Cech, były bramkarz, znalazł pomysł na pozasportowe życie. Spełnia się jako perkusista!

Petr Cech nagrał płytę z zespołem Wills & The Willing /YouTube /materiał zewnętrzny

Bramkarz piłkarską karierę zakończył rok temu.

Teraz zagrał na perkusji na najnowszym albumie zespołu Wills & The Willing.



Pojawiły się również informacje, że Cech ruszy z grupą w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, gdy pozwoli na to sytuacja związana z koronawirusem.



Byłego bramkarza możemy zobaczyć też w teledysku do utworu "Iceberg", który promuje płytę Wills & The Willing - "London Country".



"Jak tylko się poznaliśmy zaczęliśmy rozmawiać o muzyce i stwierdziłem, że może uda nam się coś zrobić wspólnie. Ian zaprosił mnie na próby i tak się to zaczęło" - opowiadał Cech. Z wokalistą Ianem Willsem poznał go jeden z piłkarzy Chelsea Londyn.



To nie pierwsza przygoda byłego bramkarza z muzyką. Był już perkusistą zespołu Eddie Stoilow, a z Rogerem Taylorem z zespołu Queen nagrał charytatywną piosenkę "That's Football".