Slowdive wydaje nowy album i ogłasza europejską trasę! Zagrają też w Polsce

1 września Slowdive wyda swój długo oczekiwany album "everything is alive" za pośrednictwem wytwórni Dead Oceans. Przy okazji prezentowania ostatniego singla - "alife" - ogłosili również dużą europejską trasę koncertową.

"W zaraźliwym i zachwycającym utworze 'alife', głos Rachel Goswell jest przesiąknięty głębokim pogłosem i tęsknotą, który uzupełnia wokal Neila Halsteada. Magazyn 'Paste' opisuje to jako '(prawdopodobnie) najlepszy harmonijny występ Goswell od 30 lat'" - można było przeczytać w zapowiedzi singla.

O "alife" Halstead dodaje: "'alife' to jeden z pierwszych utworów, które ukończyliśmy na płytę. Shawn Everett wykonał naprawdę dobrą robotę z miksem. Tak wiele razy próbowaliśmy sami wymyślić dobry miks i nie mogliśmy tego zrobić... To nas przerastało, dopóki nie wkroczył Shawn. Uznaliśmy, że skoro poradził sobie z tym, to pewnie poradzi sobie z całą płytą. Nasz przyjaciel Jake Nelson stworzył naprawdę fajną animację do tego utworu; czerpie niektóre obrazy z grafiki i zagłębia się w nie nieco głębiej".

Slowdive - koncert w Polsce

Slowdive będą promowali wydany właśnie album podczas dużej europejskiej trasy koncertowej. 27 stycznia 2024 roku zespół zagości w Polsce w warszawskim klubie Progresja.