Sławomir Świerzyński ekspertem od klimatu? Wystąpił w TVP

Sławomir Świerzyński, wokalista zespołu Bayer Full, znany jest ostatnio z wypowiadania się na różnorodne, niezwiązane z muzyką tematy. Teraz wystąpił w roli eksperta TVP.

Sławomir Świerzyński został ekspertem TVP? /Lukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

Sławomir Świerzyński ostatnio bardziej niż z występów z zespołem, znany jest ze swoich kontrowersyjnych politycznych komentarzy.



W styczniu rozpętał burzę wypowiedzią o pożarach w Australii. Wokalista Bayer Full porównał pożary do kornika z Puszczy Białowieskiej. "Pożaru buszu w Australii nie trzeba gasić, przyroda sama sobie z tym poradzi. Tak, jak u nas w Puszczy białowieskiej z kornikiem drukarzem" - napisał na swoim profilu na Twitterze (pisownia oryginalna).

Wpis spotkał się z krytyką internautów. "Ban z dwóch powodów: brak kultury i brak rozsądku", "Milcz Pan i wstydu oszczędź", "Zajmij się pan majteczkami w kropeczki", "Halooo, budzimy się, trzeźwiejemy!" - pisali w komentarzach.



Później wypowiadał się m.in. na temat ustawy o sądownictwie, komentował również kandydatów startujących w wyborach prezydenckich.

W ostatnich dniach wokalista został zaproszony na antenę TVP Info, by podyskutować o klimacie. Obok niego gośćmi programu "#jedziemy" Michała Rachonia byli Anna Derewienko i Sławomir Jastrzębowski. Poruszyli również temat listy ambasadorów w sprawie Polski i LGBT.



"W Polsce nie ma żadnej nietolerancji. Jesteśmy bardzo tolerancyjnym krajem, jesteśmy otwarci" - stwierdził piosenkarz, które we wcześniejszych wypowiedział podkreślał, że "LBGT to początek pedofili". Swoją homofobię tłumaczył tym, że jako dziecko był molestowany.



Dyskusja szybko zeszła na sprawy związane z klimatem. "Moim zdaniem wydobycie węgla powinno skończyć się wtedy, kiedy skończy się węgiel. Mamy tyle wspaniałych technologii odnośnie oczyszczania tego węgla. Naukowcy wiedzą, co zrobić, żeby ten węgiel w cudzysłowie, nie truł" - ocenił Świerzyński.