Sławomir i naga Kajra w teledysku "Będę z nią". Tak świętują urodziny w "Disco Weekend z Blondi"

19 marca 38 lat skończy Sławomir, autor wielkiego przeboju "Miłość w Zakopanem". Co z tej okazji przygotowała dla niego ekipa programu "Disco Weekend z Blondi"?

Reklama

Kajra zaskoczy w nowym teledysku Sławomira /Kurnikowski / AKPA

Najnowszy odcinek "Disco Weekend z Blondi" (piątek, godz. 17:00) w Polo TV to urodzinowa impreza Sławomira.

Reklama

Prowadząca program Edyta Folwarska cały czas szuka możliwości dorobienia pieniędzy. Marzą jej się luksusowe wakacje w Dubaju. Niezmiennie brakuje jej sporej sumki do realizacji turystycznego marzenia i chwyta się różnych dodatkowych prac.

W najbliższym odcinku zdobędzie "fuchę" w luksusowej myjni samochodowej "Pucek" w Józefowie pod Warszawą. Wśród klientów z wypasionych samochodami pojawi się mężczyzna z żoną w czerwonym Volkswagenie Golfie nazywanym "Volfim". Okazuje się nim Sławomir, który traktuje swoje auto jak członka rodziny. Wysłużony samochód pomimo wieku wygląda jak nowy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Disco Weekend z Blondi": Edyta Folwarska pucuje auto Sławomira Polo TV

Na widzów czeka komedia pomyłek z udziałem Edyty Folwarskiej, Sławomira i jego żony Kajry. Blondi będzie miała trudne zadanie. W trakcie świadczenia usługi okaże się, że klient-gwiazda ma akurat swoje urodziny. Urocza blondynka wpadnie na pomysł specjalnego show - seksownego, synchronicznego mycia "Volfiego" na dwie gąbki.

Sławomir i Kajra zachwyceni niespodzianką odwdzięczą się premierą swojego nowego teledysku "Będę z nią". Dodatkowo widzowie Polo TV zobaczą ekskluzywną premierę klipu zespołu Capitan Folk pt. "Kaczmareczka" i najnowszy klip Top Girls "Taniec to rozmowa".

Sławomir to wokalista znany między innymi z wielkiego sylwestrowego przeboju "Miłość w Zakopanem" ( posłuchaj! ).

Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".



Od razu podbił serca fanów charakterystycznym wyglądem - wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, oprócz tego Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (Magdalena Kajrowicz).

Kajra kończy 35 lat. Jak zmieniała się żona Sławomira? 1 / 14 27 kwietnia 35 lat kończy Magdalena Kajra Kajrowicz, wokalistka od początku kariery wspierająca swojego męża Sławomira na scenie. Zobaczcie, jak zmieniała się żona "króla rock polo"! Źródło: Reporter Autor: Karol Makurat udostępnij

W październiku 2020 r. wokalista wypuścił drugą płytę "The Best Of", która przyniosła single "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton" i "Totalny Love".

W mediach społecznościowych możemy zobaczyć zdjęcia z planu "zmysłowego" teledysku "Będę z nią", w którym Kajra ma pojawić się... nago.

Instagram Post

Instagram Post

Trwający kilkanaście sekund pierwszy zwiastun zanotował prawie 80 tys. odsłon. Możemy w nim m.in. zobaczyć goły tors Sławomira, nagie plecy Kajry i tajemniczego przystojniaka.

Wideo SŁAWOMIR: New Music Video - Official naughty Trailer #1

Program "Disco Weekend z Blondi" już w piątek o godzinie 17:00 w Polo TV.