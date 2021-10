Sławomir i Kajra wystąpią na ślubie Rafała Maseraka? Tancerz z programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" ujawnia

W rozmowie z "Faktem" Rafał Maserak ujawnił, że jeśli tylko byłaby taka możliwość, byłby bardzo szczęśliwy, gdyby Kajra i Sławomir zgodzili się zaśpiewać na jego ślubie i weselu. Uczestnik programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" dodał, że z obecną partnerką taneczną bardzo się zaprzyjaźnili.

Na razie Kajra i Sławomir nie zareagowali na ten pomysł. Żona autora przeboju "Miłość w Zakopanem" przygotowuje się do kolejnego występu w tanecznym show Polsatu.

Kajra w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" - kiedy nowy odcinek?

Szósty odcinek "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" już w poniedziałek o godz. 20:05 w Polsacie.

Przypomnijmy, że Sławomir występował w tym programie jesienią 2016 r. - zajął wówczas 7. miejsce w parze z Magdaleną Molędą. Co jakiś czas pojawiały się pogłoski, że w kolejnych odsłonach może pojawić się Kajra, choć ta sama wielokrotnie zaprzeczała.

Ostatecznie Kajra przyjęła propozycję od Polsatu i od września możemy ją oglądać na ekranach telewizorów. Na parkiecie towarzyszy jej Rafał Maserak, który ma na koncie wygrane w parze z Anną Muchą (2009) i Julią Kamińską (2010). W ostatniej odsłonie (wiosna-jesień 2020) Maserak był czwarty z wokalistką Sylwią Lipką.

Sławomir wspiera Kajrę w programie, ostatnio pojawił się na parkiecie z bukietem kwiatów dla swojej żony.



Kim jest Sławomir?

Sławomir to wokalista znany między innymi z wielkiego przeboju "Miłość w Zakopanem" ( sprawdź! ). To właśnie dzięki temu utworowi z 2017 r. zdobył wielką popularność. Do tej pory to najpopularniejszy polski teledysk w serwisie YouTube - ma ponad 235 mln odsłon.



Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".



Od razu podbił serca fanów charakterystycznym wyglądem - wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, oprócz tego Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (Magdalena Kajrowicz).

Sławomir i Kajra - historia wielkiej miłości

Kajra wyszła za Sławomira w 2011 r., kiedy to oboje byli początkującymi aktorami. Sławomir w 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a rok później mury tej uczelni opuściła Kajra.

W rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo" Kajra opowiedziała, że swojego przyszłego męża poznała w Stanach Zjednoczonych. "Pracowałam tam jako kelnerka. Gdy Sławomir pierwszy raz mnie zobaczył, nie wiedział, że jestem Polką i zaczął mówić do mnie po hiszpańsku" - mówiła Magdalena Kajrowicz. Dodała również, że Sławomir za zamówione pierogi zapłacił swoją całą tygodniówką. Później przychodził do baru, aby prosić o jedzenie, ponieważ nie miał już pieniędzy.

Kajra jeszcze podczas studiów wystąpiła w filmowych produkcjach Agnieszki Holland, Janusza Majewskiego i Michała Kwiecińskiego. Ma w dorobku epizodyczne role w takich serialach, jak m.in. "M jak miłość", "Na krawędzi", "Blondynka", "Ojciec Mateusz", "Prawo Agaty", "Komisarz Alex", "Chichot losu" i "Przyjaciółki".

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - podkreślał wielokrotnie Sławomir.



W kwietniu 2017 r. wypuścił debiutancki album zatytułowany przewrotnie "The Greatest Hits" promowany singlami "Megiera", "Ni mom hektara", "Aneta", "Miłość w Zakopanem" i "Ty mała znów zarosłaś". Płyta uzyskała status poczwórnej platyny za sprzedaż ponad 120 tys. sztuk.

Sławomir i nowa płyta "The Best of"

W październiku 2020 r. do sprzedaży trafił drugi album Sławomira, zatytułowany również przewrotnie "The Best of". Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton" (w klipie - zobacz! - Kajra bierze ślub z prezenterem Polsatu Krzysztofem Ibiszem), "Totalny Love", "Będę z nią" (gościnnie na akordeonie Marcin Wyrostek) i "All Inclusive".

Jednym z ostatnich singli był utwór "Boli d*pa" ( sprawdź! ). "Uwaga klip zawiera słowa niecenzuralne" - ostrzegają na samym początku Sławomir i Kajra. "To nasza ulubiona piosenka z nowej płyty" - dodaje małżeństwo.