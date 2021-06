Sławomir i Kajra bez cenzury. Zobacz teledysk "Boli d*pa"

Do sieci trafił kolejny teledysk z płyty "The Best Of" Sławomira. Tym razem gwiazdor rock polo ze swoją żoną Magdaleną Kajrą Kajrowicz zaprezentowali wideo do piosenki "Boli d*pa".

Sławomir i Kajra prezentują nowy teledysk /Wojciech Stróżyk / Reporter

Reklama

"Boli d*pa" to kolejny numer z wydanej w październiku 2020 r. drugiej płyty Sławomira - "The Best of". Z tego albumu pochodzą także przeboje "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton" (w klipie - zobacz! - Kajra bierze ślub z prezenterem Polsatu Krzysztofem Ibiszem), "Totalny Love" czy "Będę z nią" (gościnnie na akordeonie Marcin Wyrostek).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsat SuperHit Festiwal. Sławomir i Kajra: Najlepiej na świecie, musicie być z nami IPLA

Reklama

"Uwaga klip zawiera słowa niecenzuralne" - ostrzegają na samym początku Sławomir i Kajra.

"To nasza ulubiona piosenka z nowej płyty" - dodaje małżeństwo, które w sierpniu świętować będzie 10. rocznicę ślubu.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada sama Kajra.

Clip Sławomir BOLI D*PA

Niemal cały teledysk jest w pełni autorskim dziełem pary. Zajęli się również m.in. montażem, scenografią i kostiumami.

Dodajmy, że Kajra podczas Polsat Sopot Hit Festiwal w Sopocie została ogłoszona kolejną uczestniczką programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Za kulisami Polsat SuperHit Festiwal 2021 Polsat News

Jesienią 2016 r. Sławomir w tym tanecznym show Polsatu zajął 7. miejsce w parze z Magdaleną Molędą.