Sławomir goli brodę po pandemii koronawirusa. Kiedy premiera teledysku "Weselny Pyton"?

Do sieci trafił zwiastun teledysku "Weselny Pyton" Sławomira. Autor przeboju "Miłość w Zakopanem" w ramach przygotowań do premiery pokazał, jak goli swoją brodę, którą wyhodował podczas kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa.

Na Święta Wielkanocne w pierwszej połowie kwietnia Sławomir ze swoją żoną Kajrą złożył swoim fanom życzenia. Wtedy sympatycy wokalisty przecierali oczy ze zdumienia, gdy zobaczyli nowy wizerunek.

Sławomir do swojego charakterystycznego wąsa zapuścił także brodę.

"Dopóki mi się kwarantanna w Ojczyźnie nie skończy, nie golę" - podkreślał wtedy autor przeboju "Miłość w Zakopanem" (ponad 220 mln odsłon, najpopularniejszy polski teledysk na YouTube).

Sławomir przy kolejnej okazji rzucił fanom wyzwanie opatrzone hasztagami #niewychodzęnawetpożyletki i #tymałaznówzarosłaś (to tytuł jednego z jego przebojów).

Choć branża muzyczna wciąż czeka na odmrożenie koncertów, Sławomir postanowił wyjść fanom naprzeciw i zapowiedział premierę teledysku do piosenki "Weselny Pyton".

"W związku z tym, że od 6 czerwca możemy znów bawić się na weselach, Sławomir postanowił dać rodakom z tej okazji nową piosenkę do zabawy na przyjęciach weselnych" - czytamy.

"Jak jest premiera, to się trzeba porządnie wyszykować" - mówi wokalista w opublikowanym zwiastunie teledysku, pokazując, jak goli swoją brodę.



Premiera klipu "Weselny Pyton" odbędzie się 20 czerwca. Wtedy też ruszy preorder nowej płyty, zatytułowanej... "Nowy longplay".



Wspomniana Magdalena Kajra Kajrowicz towarzyszy Sławomirowi na każdym koncercie. Była też z nim współprowadzącą programu "Big Music Quiz" w TVP.

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - komplementował niedawno swoją żonę Sławomir ( sprawdź! ).

W sierpniu 2019 r. para świętowała ósmą rocznicę ślubu.

Kajra błysnęła też w opublikowanym 28 grudnia 2019 r. teledysku do piosenki "Małgosia Socha". To utwór z 2017 r., który nawiązuje do popularnej aktorki i serialu "Przyjaciółki" ( sprawdź tekst piosenki! ).

Sławomir i Małgorzata Socha przyjaźnią się od lat - razem wystąpili w klipie "Aneta" (prawie 26 mln odsłon).

Teledysk "Małgosia Socha" powstał podczas trasy koncertowej Sławomira po USA, jesienią 2019 roku. Koncerty odbyły się w Chicago, Nowym Jorku, New Britain i Clear Water na Florydzie.