Słynny w rozmowie z autorami niemieckiego podkastu "Antenne Sylt" zapewnił, że obecnie jest wolny od wszelkich używek. Zapytany o to, z którym uzależnieniem stoczył najcięższą walkę, bez wahania stwierdził, że z papierosami.

Slash przyznał, że nie pali od 2009 roku, choć wcześniej "jarał" 60 papierosów dziennie. Niestety dla tych, którzy też chcieliby się uwolnić od "dymka" nie ma krzepiących wiadomości. Muzyk rzucił palenie z powodu ciężkiego zapalenie płuc. Przez dwa tygodnie miał ogromne problemy z oddychaniem, więc siłą rzeczy nie sięgał wówczas po papierosy. Po tej krótkiej abstynencji - za kategoryczną namową lekarza - stwierdził, że może uda mu się wytrzymać dłużej. Tak też się stało i od ponad 12 lat nie zapalił ani jednego, choć nie przyszło mu to łatwo.

Clip Guns N'Roses Estranged

Sama sugestia lekarza i wola porzucenia nałogu były jednak niewystarczające, by bez problemu odzwyczaić się do papierosów. Ochota na "puszczenie dymka" męczyła go jeszcze przez lata. "Najpierw używałem plastrów, później gum nikotynowych, w końcu przez dłuższy czas żułem Snus (popularną w Skandynawii używkę tytoniową, która zawiera więcej tytoniu niż zwykły papieros - przyp. red.), a po nim zacząłem żuć zwykłą gumę. I robię to nadal" - wyznał rockman.

Slash niedawno wydał kolejny album, "4", z Mylesem Kennedym i The Conspirators. Współpracuje z nim od czasu albumu "Apocalyptic Love" z 2012 roku. Przy okazji promowania trasy koncertowej i płyty zdradził, dlaczego na swoich solowych występach nie gra piosenek "Gunsów". Wszystkiemu mają być winne ponowne występy z Guns N' Roses. "Po powrocie do wszystkich moich kumpli z Gunsów, po pewnym czasie stwierdziłem, że 'tak naprawdę nie muszę tego robić z Mylesem i spółką' [grać utworów GN'R], więc nie mamy w secie żadnych utworów Gunsów. To powiedziawszy, tęsknię za okazjonalnymi utworami Velvet Revolver. Więc nie umieściłem jeszcze żadnego utworu Velvet w secie, ale może w pewnym momencie umieszczę chociaż jeden, tak dla zabawy" - zapowiadał w rozmowie z "Ultimate Classic Rock"