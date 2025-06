Skolim, czyli rzeczywiście Konrad Skolimowski to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych gwiazdorów disco polo. Zanim rozpoczął wielką karierę, oglądać można go było w serialach takich jak "Na dobre i na złe" czy "Na Wspólnej".

Ile zarabia Skolim?

Wielki wzrost popularności Skolima sprawił, że był on wyjątkowo rozchwytywany w wielu miejscach, przez co zdecydował się grać po kilka koncertów dziennie. Żeby zdążyć na występy, gwiazdor latał na nie helikopterem, przyznał w podcaście "Radiowóz" RMF ON. Rozmowa przeszła następnie do kwestii zarobkowych, z którymi muzyk się nie ukrywał.

"Z każdego koncertu płacę rocznie 3,5 mln podatków. Generuję piękny przychód dla państwa polskiego" - przyznał.

Dodatkowo otrzymuje on liczne propozycje udziału we freak fightach. Mimo dopiero dwóch stoczonych walk, federacje organizujące tego typu wydarzenia proponują mu wielkie kwoty.

"Mam propozycje co pół roku. Już nawet gdzieś tam do 2 mln dochodziło. (...) Tylko że ja jestem w takiej sytuacji, że ja te 2 mln liczę w dniach i bardzo małych tygodniach, które można na jednej ręce policzyć. Nie ma tu czegoś takiego, co by mnie podkusiło" - stwierdził.

Skolim wyznał, że dużo bardziej interesuje go granie koncertów i skupianie się na muzyce, niż branie udziału w walkach: "Jest to fajna kwota, natomiast dużo bardziej wolę zagrać koncerty, z ludźmi się przywitać, zrobić coś, co uwielbiam, w czym się czuję dobrze i komfortowo".

